Volkswagen ID.5 prijs - Voor 3000 euro meer geld, krijg je 1 centimeter minder hoofdruimte

De Volkswagen ID.5 is een ID.4 met een coupédak en een spoilertje. Verder zijn beide elektrische modellen zo goed als gelijk. Door zijn gladdere uiterlijk heeft de ID.5 een betere stroomlijn dan de ID.4. Volgens Volkswagen draagt dat bij aan een gunstig verbruik, maar die opmerking moet je met een korrel zou nemen. De Volkswagen ID.4 en ID.5 met 77 kWh-batterij hebben precies dezelfde WLTP-actieradius van 516 kilometer.



Volkswagen ID.5 alleen met grotere 77 kWh-batterij

Je kunt de Volkswagen ID.4 bestellen met een 52 kWh-accu en 148 of 170 pk. De ID.5 is alleen verkrijgbaar met de grotere 77 kWh-batterij, waarbij de Pro-versie 174 pk heeft, de Pro Performance tot 204 pk komt en de sportieve GTX net geen 300 pk bij elkaar bokst. Die laatste heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving, de andere twee varianten moeten het doen met één elektromotor op de achteras. Snelladen kan de ID.5 met maximaal 135 kW.

Iets minder hoofdruimte, iets meer kofferruimte

Over een gebrek aan bagageruimte hoef je je niet druk te maken in de ID.5. Standaard heeft hij zelfs een iets grotere kofferbak dan de ID.4 (549 tegenover 543 liter). Dat voordeel verdwijnt echter als je de achterbank neerklapt, want dan kun je in de ID.5 een paar liter minder verstouwen (1561 ten opzichte van 1575 liter). Op de tweede zitrij van de ID.5 is de hoofdruimte iets beperkt, al scheelt het volgens Volkswagen slechts 1,2 centimeter.

Volkswagen ID.5 prijs

ID.5 Pro 128 kW/174 pk - 48.590 euro

ID.5 Pro 150 kW/204 pk - 50.090 euro

ID.5 GTX AWD 220 kW/299 pk - 55.690 euro

Volkswagen ID.4 prijs