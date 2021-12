Citroën My Ami Buggy – Voor kleine en grote kinderen

De ‘normale’ Citroën Ami is al een opvallende verschijning. Het elektrische stadskarretje werd in 2019 onthuld en is inmiddels in productie. Nu hebben de Fransen hem volgehangen met avonturiersprullaria, om hem een stoere en robuuste look te geven. Een bullbar, roosters voor de lampen, felle dakverlichting en robuuste off-road wielen, al deze snuisterijtjes geven de Ami zeker een stoerder uiterlijk. Maar het concept is ook uiterst doordacht.

Uitneembaar interieur

Zo heeft Citroën opnieuw nagedacht over het interieur van de Ami, dat voor de My Ami Buggy robuuster en weerbestendiger moest worden. De nieuwe, uit traagschuim bestaande kussen zijn daarom afneembaar en uit te wassen. Hetzelfde geldt voor de diverse opbergvakken. Ook deze zijn uitneembaar en volgens Citroën perfect voor een picknick. Ten opzichte van de Ami heeft de Buggy zelfs ook nog wat extra opbergmogelijkheden. De Fransen bedachten bijvoorbeeld een speciaal tasje dat met een magneet is vast te plakken aan het stuurwiel. Maar ook in het dashboard is meer opbergruimte gecreëerd, net als bij de ‘deuren’.

Of nou ja, deuren. De My Ami Buggy heeft eigen geen conventionele deuren, zoals zijn stadsbroertje ze wel heeft. Geheel passend in de backpackerslook heeft de off-road buggy waterbestendige canvas doeken om de cabine met af te sluiten. Een knipoog naar de bekende Citroën Méhari.

Onderhuids hetzelfde

Citroën ziet de My Ami Buggy als een perfect vrijetijdsvoertuig voor vrijbuiters. Ideaal voor naar het strand of het bos. Hopelijk is dit niet te ver weg, want onderhuids is de buggy niet anders dan zijn stadsbroertje. Dat betekent dat de My Ami Buggy zo’n 70 kilometer ver kan komen, en maximaal 45 km/h haalt. Mocht je de zee maar nét bereikt hebben, dan moet je drie uur lang zonnebaden. Zo lang moet de My Ami Buggy namelijk aan het stopcontact (230V) om weer volledig te zijn opgeladen.

Geen rijbewijs nodig

Volgens Citroën wil ieder kind van 14 tot 77 jaar oud dit speelse concept op zijn of haar kerstverlanglijstje zetten. Die minimumleeftijd is voor Nederland wat optimistisch. Hoewel je ook zonder autorijbewijs in de My Ami Buggy mag stappen, moet je wel een brommerrijbewijs hebben. En die kun je pas krijgen op een niet zo kinderachtige leeftijd van 16 jaar.