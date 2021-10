Niet opvallend is het feit dat de nieuwe Mercedes SL een stoffen cabriodak heeft. Ook andere fabrikanten, zoals BMW, hebben inmiddels de voordelen van de 'linnen kap' herontdekt. Tussen 2001 en 2020 had de SL een wegvouwbare hardtop. Zo'n dak is zwaar, neemt veel ruimte in en legt de exterieurdesigners allerlei beperkingen op (zie de vreemde proporties van de Peugeot 206 CC en Mitsubishi Colt CZC bijvoorbeeld). Vandaar dat de coupé-cabriolet uit de gratie is geraakt.

Mercedes SL komt alleen als AMG op de markt

Opmerkelijk is dat de SL nu vier zitplaatsen heeft in plaats van twee. Mogelijk wil Mercedes dat hij ook kopers van de S-klasse Cabriolet (die in 2020 uit productie ging) aanspreekt. En toch is de SL geen gezapige herenroadster. Hij is door AMG ontwikkeld - ook een first - en komt SL 55 en SL 63 op de markt. Die eerste maakt gebruik van een bekende motor: de 4,0-liter twinturbo V8 uit de AMG GT, die in de SL 476 pk en 700 Nm levert. Nul naar honderd gaat in 3,9 tellen. Bij 295 km/h is de koek op.

Topmodel gaat in 3,6 tellen naar 100 km/h

De SL 63 AMG 4Matic+ is het voorlopige topmodel, met in de basis dezelfde motor als in de SL 55, maar dan met 585 pk en 800 Nm. Hij heeft vierwielaandrijving, een negentraps automaat en een onderstel met actieve rolstabilisatie. Op de sprint naar 100 km/h is hij 0,3 seconden sneller dan de SL 55. Zijn topsnelheid ligt op liefst 315 km/h. In de toekomst komt Mercedes ook met een stekkerhybrideversie van de SL, de E Performance.

Standaard vierwielbesturing en actieve achterspoiler

Alle SL's hebben standaard vierwielbesturing. Bij lagere snelheden sturen de achterwielen tegen voor meer wendbaarheid, op hogere snelheden sturen ze juist mee voor een optimale stabiliteit. De SL 55 heeft geen actieve rolstabilisatie, maar wel actieve dempers. Beide modellen hebben een achterspoiler, die vanaf 80 km/h omhoog komt en vijf standen kan aannemen.

Nieuwe SL is 16 centimeter langer dan AMG GT Roadster

Waar staat de SL in het leveringsprogramma van Mercedes? Hij is 4,7 meter lang, waarmee hij 16 centimeter langer is dan de AMG GT Roadster. Erg veel ruimte op de twee zitrij is er niet. Waarschijnlijk verwacht Mercedes - net als Porsche - dat eigenaren de zitjes vooral gebruiken voor bagage. Want de kofferbak van de nieuwe SL is niet bijzonder groot: maximaal 240 liter. Het cabriodak kun je tot een snelheid van 60 km/h in 15 seconden openen of sluiten.