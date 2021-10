Dit is waarom de eerste Lamborghini Countach een periscoop had

Allereerst even over die naam. De Countach is niet vernoemd naar een stier, maar gaat terug naar het dialect van Piëmonte. "Countach" is een uitroep van verbazing en betekent iets als "Mijn god!" of "Wat mooi".

Lamborghini Countach getekend door legendarische ontwerper

Met de ontwikkeling van de Lamborghini Countach, als opvolger van de Miura, werd gestart in 1970. In 1974 kwam de productie pas op gang. Marcello Gandini tekende voor het ontwerp en baseerde zich op de Alfa Romeo 33 Bertone Carabo die hij eerder had ontworpen. Eigenlijk was de Countach bedoeld als studiemodel. Daarom stond hij op de autosalon van Genève in 1971 niet op de stand van Lamborghini, maar bij Bertone.



In eerste instantie met een periscoop als achteruitkijkspiegel

De Countach was de eerste Lamborghini met de kenmerkende vleugeldeuren en stond aan de basis van de het design dat nog in de huidige modellen is terug te zien. Het zicht naar achteren was aanvankelijk zo slecht dat de eerste Coutachs werden geleverd met een periscoop als achteruitkijkspiegel. Later werd het probleem wat simpeler opgelost: de Countach kreeg grotere buitenspiegels.

In de jaren tachtig maximaal 455 pk uit een 5,2 liter V12

De achterin in lengterichting (longitudinale posteriore) geplaatste 4,0-liter V12-motor was goed voor 375 pk. Halverwege de jaren tachtig werd de cilinderinhoud vergroot naar 5,2 liter en steeg het vermogen naar 455 pk. Liefst 16 jaar bleef de Countach in productie, pas in 1990 werd hij opgevolgd door de Diablo. In totaal werden 1983 auto's gebouwd.

De Countach was van 1980 tot 1983 de safety car tijdens de Grand Prix van Monaco. Pijnlijk feitje: voor de film Wolf of Wall Street zou Leonardo DiCaprio een originele 25th Anniversary Edition in de prak hebben gereden.



Lamborghini Countach LPI 800-4 met mild-hybridtechniek

De nieuwe Lamborghini gaat door het leven als Countach LPI 800-4, waarbij de letter 'i' aangeeft dat hij over mild-hybridtechniek beschikt. De Countach heeft een atmosferische 6,5-liter V12 en een elektromotor. Samen zijn ze goed voor 814 pk en 720 Nm. In 2,8 seconden heeft de Countach de sprint naar 100 km/h al afgerond, hij haalt een topsnelheid van 335 km/h.