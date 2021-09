Nieuwe BMW M4 CSL moet flink afvallen om de 'Leicht' in zijn naam waar te maken

De BMW M4 is er in een aantal smaken, als coupé en cabriolet. Allemaal worden ze aangedreven door een 3,0-liter twinturbo zescilinder lijnmotor, met 480 pk in de handgeschakelde 'basisversie' en 510 pk in de M4 Competition met automaat. Die laatste is er ook als vierwielaangedreven xDrive. Van de 4-serie Gran Coupé heeft vooralsnog alleen maar een M440i-variant geïntroduceerd.

Nieuwe BMW M4 CSL met een andere grille

De BMW M4 CSL volgt de M4 GTS op als 'lichtgewicht' topmodel. Zoals op de spyshots van onze spionagefotograaf te zien is, heeft hij een nierengrille met een andere invulling, een hoger oplopende spoilerrand in het kofferdeksel en aanvullende aerodelen op en aan de carrosserie. Door toepassing van meer lichtgewicht materialen en een gestript interieur, zal de M4 CSL waarschijnlijk enkele tientallen kilo's minder zwaar zijn dan de M4. Zijn vermogen neemt iets toe.



In productie in een beperkte oplage

Als de M4 CSL in de zomer van 2022 op de markt komt, zal dat in een beperkte oplage zijn. Net als de BMW M3 CSL (2004 - 1383 auto's), de BMW M3 GTS (2009 - 135 auto's), de BMW M3 CRT (2011 - 67 auto's), de BMW M4 GTS (2015 - 700 auto's) en de BMW M4 CS (2017 - 3000 auto's). In de Nederland is de reguliere M4 er vanaf 128.179 euro.