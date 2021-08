Update voor Jaguar XE en Jaguar XF - Leasen jullie ze nu wél?!

In 2016 wist Jaguar in Nederland 579 exemplaren van de Jaguar XE te slijten. Vorig jaar waren dat er - onder meer door corona - nog maar 78. Gek genoeg doet de XF het beter. De grotere Jag trok in 2020 precies 99 leaserijders / kopers. Op het hoogtepunt in 2017 waren dat er nog 294. De XE kreeg in 2019 een facelift. Een jaar later was het de beurt aan de Jaguar XF.

Jaguar XE en XF nu met draadloze connectiviteit

Jaguar geeft de XE en XF niet wederom een facelift, maar voert een aantal wijzigingen door aan de uitrusting. De belangrijkste is dat het Pivi Pro-infotainmentsysteem nu draadloos verbonden kan worden met Apple CarPlay en Android Auto. Pivi Pro kan twee telefoons tegelijk verbinden via Bluetooth. De optionele inductielader voor smartphones heeft een signaalversterker om de netwerkontvangst te verbeteren.

Nieuwe uitvoering: Jaguar XE R-Dynamic Black

Voor de Jaguar XE is bovendien een nieuw pakket beschikbaar. Bestel je de BMW 3-serie-concurrent als R-Dynamic Black, dan heeft hij exterieurdetails in hoogglans zwart, zwarte 19-inch lichtmetalen wielen en rode remklauwen. De Jaguar XE R-Dynamic Black is beschikbaar in de kleuren Firenze Red, Bluefire Blue, Eiger Grey, Santorini Black of het nieuwe Ostuni Pearl White.

Alleen nog viercilinders, diesel met mild-hybridtechniek

In de prijslijst van de Jaguar XE en XF staan drie motoruitvoeringen: een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 250 of 300 pk en een 2,0-liter turbodiesel met 204 pk en mild-hybridondersteuning. Die laatste is er ook als vierwielaandrijver. De 300 pk sterke benzinevariant is standaard uitgerust met 4WD. De Jaguar XE is er vanaf 57.321 euro. Voor een Jaguar XF betaal je minimaal 63.345 euro.