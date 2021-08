Geheimzinnig staatsfonds uit Saoedi-Arabië koopt aandeel in Pagani

Pagani werd in 1992 opgericht door de Italiaanse Argentijn Horacio Pagani, wiens familie nog steeds eigenaar is van het bedrijf. Het overheidsfonds uit Saoedi-Arabië heeft recent 30 procent van de aandelen gekocht. Pagani kan de investering mooi gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. De Pagani Huayra - die sinds 2012 op de markt is - loopt op zijn laatste benen. Er moet een vervanger komen.

Opvolger Pagani Huayra krijgt weer V12



En daaraan wordt gewerkt. Het model heeft bij Pagani de codenaam C10 en krijgt wederom een twinturbo V12 van Mercedes-AMG. "We hebben een hechte band met Mercedes", zei Horacio Pagani een tijd geleden, "en de nieuwe motor zal gehomologeerd zijn tot 2026. Tegelijkertijd zullen we een volledig elektrisch voertuig in ons leveringsprogramma hebben. Eentje die op hetzelfde platform staat."

Een Pagani-suv van 3 miljoen euro

Pagani geeft ook toe dat er aan een suv wordt gedacht. "Als die er komt, moet hij een prijskaartje krijgen van 3 miljoen euro of meer", aldus Horacio. "We weten niet of er een markt is voor zo'n auto, maar voor minder geld kan het echt niet. Als er een Pagani-logo op staat, moet het van de hoogste kwaliteit zijn. Maar het is zeker iets wat we al meerdere keren met verzamelaars hebben besproken."