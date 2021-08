Belangrijk nieuws voor 40 superrijken: de Bugatti Bolide gaat in productie

De Bugatti Chiron heeft een 8,0-liter W16 met vier turbo's. Normaal gesproken levert die krachtbron een vermogen van 1500 pk, maar in de Chiron Super Sport is dat opgeschroefd naar 1600 pk. Het studiemodel van de Bugatti Bolide - dat in oktober 2020 werd voorgesteld - kwam zelfs tot 1850 pk, op brandstof met een octaangetal van 110.

Bugatti Bolide met 1600 pk op 1450 kilo

Om de productieversie van de Bolide wereldwijd te kunnen verkopen, heeft Bugatti hem geschikt gemaakt voor 98-benzine. Als die brandstof wordt gebruikt, levert de W16 achterin nog 'slechts' 1600 pk en 1600 Nm. Voor het studiemodel van de Bolide gaf Bugatti een leeggewicht van 1240 kilo op. Dat wordt straks 1450 kilo.

Bijna 550 kilo lichter dan Bugatti Chiron

Meer dan 200 kilo meer dus, maar nog steeds een bizarre gewichtsbesparing ten opzichte van de Bugatti Chiron, die 1996 kilo weegt. De Bolide is grotendeels opgetrokken uit lichtgewicht koolstofvezel en titanium. Daarbij is hij een heel stuk kleiner dan de Chiron, met een hoogte van nog niet eens 1 meter.

Bugatti Bolide komt in 2024 op de markt

De Bugatti Bolide voldoet aan alle FIA-veiligheidseisen. Er is onder meer een HANS-systeem aan boord (om de nek van de bestuurder te beschermen), een automatische brandblusser en een speciale racebrandstoftank. Het circuitspeeltje voor de superrijken komt in 2024 op de markt en wordt in een oplage van slechts 40 stuks gebouwd.