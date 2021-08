Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 32

+ Top - Het is officieel: de Lamborghini Countach komt terug!

De succesvolle Lamborghini Aventador loopt op zijn laatste benen. Over niet al te lange tijd wordt hij vervangen door een nieuwe supersportwagen met V12. Het model dat hier onder een doek staat, is nog niet die opvolger. Deze ode aan de legendarische Lamborghini Countach - die dit jaar vijftig wordt - is nog gebaseerd op de Aventador en komt in een gelimiteerde oplage op de markt.



+ Top - Bezoek nu Opel Classic in Rüsselsheim! Vanuit je luie stoel ...

Opel bouwt al honderdtwintig jaar auto's en heeft in die tijd een flinke verzameling klassiekers, racewagens en studiemodellen opgebouwd. In de 'heilige zalen' van Opel Classic in Rüsselsheim staan meer dan zeshonderd voertuigen tentoongesteld, plus nog eens driehonderd andere objecten. Wil je ze zien? Dan hoef je sinds kort de deur niet meer uit.



+ Top - Altijd gedroomd van een eigen automerk? Koop dan de rechten op Spyker!

Een soapserie kan ook té lang doorgaan. En dat is het geval met de tragikomedie rondom de Nederlandse sportwagenbouwer Spyker. Het bedrijf is failliet. Topman Victor Muller probeert te redden wat er te redden valt, maar komt zijn afspraken niet na. Dus is voor de curator nu de kous af. Hij bereidt de verkoop voor van de merkrechten op de naam Spyker.



- Flop - Na één rit in de Aston Martin Valkyrie Spider ben je kaal

De nieuwe Aston Martin Valkyrie Spider haalt meer dan 330 km/h met het dak verwijderd. En bij die snelheid worden jouw haren één voor één door een orkaanwind opgepikt en meegevoerd. Na een kwartiertje autobahn ben je dus zo goed als kaal.



- Flop - De bestverkopende Volkswagen aller tijden gaat uit productie

In 2020 produceerde de Volkswagen Group zo'n 8,9 miljoen auto's. Maar er is één Volkswagen die in z'n eentje verantwoordelijk is voor nóg eens 7 miljoen exemplaren. Het model wordt intern aangeduid als artikel 199 398 500 A en is met grote voorsprong de bestverkochte Volkswagen aller tijden. En toch wordt-ie uit productie genomen ...



- Flop - De Tesla Cybertruck komt toch in 2021! Nee hoor, geintje ...

Dit nieuws zag iedereen aankomen. De Tesla Cybertruck - waarvan iedereen in 2019 dacht dat het een grap was - zou eerst in 2020 in productie gaan, toen in 2021, en nu heel misschien in 2022. Tesla heeft dat laatste officieel bevestigd.