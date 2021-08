BMW jokt over facelift! Zo 'geheel nieuw' is de elektrische BMW iX3 niet

Huh?! Waarom voert BMW nu al een facelift door op de elektrische iX3? Het model is immers pas sinds vorig jaar op de markt. De verklaring is simpel: de BMW iX3 is gebaseerd op de huidige BMW X3, die al sinds 2017 op de markt is en eerder dit jaar een update kreeg. Dus zijn de uiterlijke wijzigingen aan de iX3 bekend: voor en achter nieuwe lichtunits, een grotere nieren-grille en wat anders gestileerde bumpers.

Elektrische BMW iX3 nu met een groter infotainmentscherm

Nieuw is dat de stekker-suv altijd is uitgerust met een M Sport-pakket. Adaptieve led-matrix-koplampen zijn standaard, voor BMW Laserlight moet je bijbetalen. In de cabine van de BMW iX3 ging het dashboard op de schop. Hij heeft nu dezelfde middenconsole als de BMW 4-serie, met een tot 12,3 inch gegroeid scherm voor het infotainmentsysteem.



Aandrijflijn blijft 286 pk sterk, actieradius nog steeds 461 kilometer

En dat was het wel zo'n beetje. Motorisch bleef alles bij hetzelfde. Dat betekent dat de BMW iX3 een 286 pk en 400 Nm sterke elektromotor heeft, die de achterwielen aandrijft. De sprintcijfers zijn irrelevant (6,8 seconden naar 100 km/h), want belangrijker is de actieradius, die officieel op 461 kilometer ligt, maar bij een constante snelheid van 100 km/h al snel daalt naar 351 kilometer. Aan een snellader kun je de 80 kWh-batterij met maximaal 150 kW 'bijtanken'.

Vanafprijs BMW iX3 heel iets hoger door toegenomen uitrusting

BMW levert de iX3 in twee uitvoeringen: Executive en High Executive. De eerste staat vanaf 69.000 euro in de prijslijst, de tweede vanaf 75.000 euro. Voorheen kon je de BMW iX3 bestellen vanaf 67.500 euro. Daar staat tegenover dat de standaarduitrusting na de facelift iets uitgebreider is geworden. Iedere BMW iX3 wordt voortaan immers geleverd met een M Sport-pakket.