Wist je dat het allereerste snelheidsrecord met de auto op 63 km/h lag?

In het begin werden pogingen tot het vestigen van een snelheidsrecord nog 'gewoon' op de openbare weg gedaan. Het eerste record lijkt met de ogen van nu een tikje lachwekkend: Gaston de Chasseloup-Laubat stapte in zijn elektrische (!) Jeantaud Duc Profilée en reed 63,15 km/h.

Elektrische auto voor het eerst door de 100 km/h-barrière

Het was een Belg die voor het eerst de magische grens van 100 km/h in een auto doorbrak. Dat deed hij in een elektrische La Jamais Contente. De volgende auto die het record verbrak, reed evenmin op benzine, maar op stoom. Het was een Gardner-Serpollet, die 120 km/h haalde. Dit record werd in 1902 gevestigd op de Promenade des Anglais in Nice.

Recordpogingen op de openbare weg toch niet zo handig

In de loop van de jaren nul kwam men erachter dat de openbare weg niet zo handig was voor recordpogingen. Henry Ford haalde in 1904 op een bevroren meer 147 km/h in zijn zelf ontworpen racewagen. De poging van Ford werd niet officieel erkend, want de instantie die erover ging, zat in Frankrijk en was niet live aanwezig.

De auto met verbrandingsmotor werd steeds sneller

De auto met verbrandingsmotor werd steeds sneller. De Blitzen Benz 200 hp, met een motorinhoud van 21 (!) liter, haalde in 1911 ruim 228 km/h op Daytona. In 1927 kwam een nieuw record: de grens van 200 mph (327 km/h) werd doorbroken in een 1000 pk sterke Sunbeam.

Campbell-Railton Blue Bird ziet er nog steeds modern uit

Men kreeg steeds beter door hoeveel invloed aerodynamica had op de maximumsnelheid. De Campbell-Railton Blue Bird uit 1933 ziet er in 2021 nog steeds modern uit, en haalde in 1935 op de zoutvlakte van Bonneville een snelheid van 484,59 km/h (ruim 300 mph).

Britse Thrust SSC voor het eerst door de geluidsbarrière

Het absolute snelheidsrecord staat al 24 jaar op naam van de Engelsman Andy Green, met een snelheid van 1223,66 km/h. Hij doorbrak in 1997 met zijn Thrust Super Sonic Car de geluidsbarrière. De Britse Bloodhound SSC aast al jaren op een nóg hogere snelheid van 1700 km/h, maar dat project ligt door geldproblemen stil.

Bugatti Veyron verloor koppositie aan SSC Tuatara

De Bugatti Veyron (408 km/h) was de eerste personenauto die harder kon rijden dan 400 km/h. De snelste auto van het moment is de SSC Tuatara, die begin 2021 met een snelheid van 460,1 km/h het record afpakte van de Koenigsegg Agera RS. Voor het record wordt het gemiddelde genomen van snelheidsmetingen in twee richtingen.