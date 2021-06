Schilderij op zolder liggen? Stof hem af en koop er een Polestar 1 mee!

"Ik hou van het idee om kunstenaars en verzamelaars een Polestar 1 met kunst te laten kopen", zegt Polestar-topman Thomas Ingenlath. "Het is zo'n speciale auto en we wilden een unieke manier vinden om hem te vieren voordat de productie ervan ten einde loopt."

Pablo Picasso ruilde schilderijen voor restaurantmaaltijden

"Historisch gezien vonden heel wat belangrijke kunsttransacties plaats buiten wat we vandaag als de klassieke kunstmarkt zien", legt kunstadviseur Theodor Dalenson uit. "Schilders als Pablo Picasso stonden erom bekend schetsen te ruilen voor restaurantmaaltijden. Het initiatief van Polestar is in wezen een heel natuurlijk verlengstuk van die traditie."



Waarde kunstwerk moet overeenkomen met waarde Polestar 1

Kunstenaars en kunstverzamelaars die een Polestar 1 willen kopen met kunst, kunnen tot 15 augustus hun inzending indienen via polestar.com/art. Als een voorstel het groene licht krijgt van Dalenson, dan wordt er een taxatie gedaan door twee grote veilinghuizen: Sotheby's en Philips. De geschatte waarde van het kunstwerk moet natuurlijk ongeveer 159.500 euro zijn.

Polestar gaat na de transactie de kunstwerken verkopen

Oké, en dan? Wat gaat Polestar doen met de kunststukken die het ontvangt in ruil voor een Polestar 1? De schilderijen, beelden, installaties, wat dan ook, zullen worden verkocht via de veilinghuizen Sotheby's of Phillips, of via handelaren die de kunstenaars vertegenwoordigen. Wij zijn in ieder geval ontzettend benieuwd hoeveel mensen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.