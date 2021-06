Prijs DS 4 - Voor de nieuwe luxe DS betaal je Volkswagen Golf-prijzen

Zoals dat gaat tegenwoordig is de DS 4 niet zomaar een premium middenklasser. Volgens DS is de auto een "ambitieuze suv-coupé" én een "traditionele hatchback". Feit is dat de DS 4 in twee varianten op de markt komt: als vijfdeurs hatchback en als opgehoogde, crossover-achtige DS 4 Cross. Hij volgt de DS-designtaal die is ingezet met de DS 3 Crossback, DS 7 Crossback en DS 9.

En dat betekent een zeshoekige grille, priemende koplampen, scherpe vouwen en geknepen achterlichten. De DS 4 is bovendien een redelijk forse auto, met een lengte van 4,4 meter, een breedte van 1,83 meter en een hoogte van 1,47 meter. Daarmee is de Fransman 8 centimeter langer dan een BMW 1-serie. De DS 4 staat op grote wielen: 19 inch, maar 20 inch is ook leverbaar.

DS 4 staat op platform van nieuwe Peugeot 308

In de kop van dit verhaal zouden we het over een 'luxe Citroën' kunnen hebben. Maar technisch is de DS 4 minder verwant aan de Citroën C4 dan je zou denken. De C4 staat op het EMP1-platform van PSA, dat is bedoeld voor compactere modellen. Onder meer de DS 3 Crossback en Peugeot 208 maken er gebruik van. Voor de DS 4 dient het EMP2-platform als basis, dat in de toekomst ook onder de nieuwe Peugeot 308 en Opel Astra komt te liggen. De DS 7 Crossback en DS 9 gebruiken het ook.



Plug-in hybride met 50 kilometer elektrorange

Als de DS 4 op de markt komt - pas in het vierde kwartaal van dit jaar - dan is hij er in drie motorversies: met een benzinemotor met 130 pk of 180 pk én als plug-in hybride. Die laatste komt tot een gecombineerd vermogen van 225 pk en kan op zijn 12,4 kWh-batterij maximaal 50 kilometer volledig elektrisch rijden. Standaard zijn alle DS 4's uitgerust met een achttraps automaat.

Overzicht prijzen nieuwe DS 4 en DS 4 Cross

De prijzen dan. Die beginnen bij 35.450 euro voor de DS 4 Puretech 130. Wil je per se een opgeruigde DS 4 Cross, dan ben je minimaal 39.550 euro kwijt.