Elektrische Audi Q4 E-Tron prijs: dit kost de 299 pk sterke topversie

Er zijn twee varianten van de Audi Q4 E-Tron: de gewone en de coupéachtige Sportback. Kopers en leaserijders kunnen verder kiezen uit twee accupakketten en drie aandrijflijnen. Het leveringsprogramma start bij de Audi Q4 35 E-Tron, die een 52 kWh-batterij koppelt aan een 170 pk leverende elektromotor op de achteras. De Audi Q4 40 E-Tron heeft ook achterwielaandrijving, maar dan in combinatie met een 77 kWh-batterij, een 204 pk sterke motor en een actieradius van 511 kilometer.

Audi Q4 50 E-Tron laadt met maximaal 125 kW

Bovenaan staat de Audi Q4 50 E-Tron met 77 kWh, een vermogen van 299 pk en vierwielaandrijving. Zijn bereik ligt op 481 kilometer. De Q4 50 E-Tron gaat in 6,2 seconden naar 100 km/h en haalt een afgeregelde top van 180 km/h. Maar belangrijker voor gebruikers is zijn laadsnelheid, die op maximaal 125 kW ligt. En daarmee kun je in 10 minuten zo'n 130 kilometer bereik bijladen. Zie hieronder voor de prijzen van de Audi Q4 E-Tron. Wat de Sportback gaat kosten, is nog niet bekend.



PRIJZEN AUDI Q4 E-TRON LAUNCH EDITION