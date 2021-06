Stokoude Alfa Romeo Giulietta zegt na 11 jaar 'arrivederci'

De beslissing om met de Alfa Romeo Giulietta te stoppen viel vorig jaar al, maar door de aanhoudende coronacrisis is de hatchback iets langer in productie gebleven. Nu de assemblagelijn eindelijk wordt stilgelegd, heeft Alfa Romeo nog maar twee modellen in zijn leveringsprogramma: de Giulia en de Stelvio.

Alfa Romeo Tonale is opvolger Giulietta

Als opvolger van de Giulietta staat de Alfa Romeo Tonale klaar. De compacte suv is door Jean-Philippe Imparato, de nieuwe directeur van Alfa Romeo, uitgesteld. Hij zou eerst begin 2022 op de markt komen, maar dat wordt nu later. Imparato vindt dat de plug-in hybride-aandrijflijn van de Tonale niet Alfa-waardig is, dus die moet aangepast worden.

Op platform van Fiat Stilo en Lancia Delta

De Alfa Romeo Giulietta kwam in 2010 op de markt als opvolger van de 147, die eveneens een lange tijd (10 jaar) in productie bleef. Alfa gebruikte voor de nieuweling een aangepaste versie van het platform onder de Fiat Stilo en Lancia Delta. In 2014 en 2016 kreeg de Giulietta een lichte facelift, twee jaar geleden werden de motoren geüpdatet.

Alfa Romeo Giulietta vorig jaar 34 keer verkocht

In Nederland zijn maar dan 11.500 exemplaren van de Alfa Romeo Giulietta verkocht. Het topjaar was het eerste volledig jaar, 2011, met 2481 stuks. Daarna liepen de verkoopaantallen in sprongen terug naar 400 tot 500 per jaar (2014 - 2018). Vorig jaar hadden de Alfa Romeo-dealers weinig meer te doen. Precies 34 Nederlanders zetten hun handtekening onder een koopcontract.