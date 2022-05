Top 10 - Van Ruud Gullit tot Johan Cruijff: wat reden bekende voetballers vroeger?

Vroeger was echt niet alles beter, maar van auto’s uit oude tijden worden we altijd weer nostalgisch. Zeker als we kijken welke oud-voetballers er ooit in reden. Op deze pagina laten we zien dat pronken met fraaie bolides niet alleen iets is voor de huidige generatie voetballers. Het is van alle tijden.

Mike Summerbee - Volvo P1800

Wellicht de rapste speler die Manchester City ooit had. Of dat kwam doordat hij LP's in zijn auto kon afspelen, weten we niet zeker. Het zou ons in ieder geval niet verbazen.



David Platt - Mercedes-Benz SL

David Platt voelde zich uitstekend thuis in Italië en probeerde zich zelfs modieus te kleden. Zijn autokeuze is tijdlozer dan zijn colbert …



Ruud Gullit - Lancia Thema

Aan de modder te zien, stond de Lancia Thema van Ruud Gullit iets te dicht bij het veld geparkeerd waar Captain Dread zojuist de plaggen uit de grond had gelopen.



Ferenc Puskás - Seat 1500

Voor iemand met zoveel dynamiet in de benen, is dit een heel bescheiden auto. Ferenc Puskás heeft er desondanks geen enkel probleem mee om trots naast zijn Seat te poseren.



Billy Bremner - Volvo P1800

Bij de autokeuze van de roerganger van Dirty Leeds mag je veel verwachten. Mooi bakkie hoor, maar een Volvo voor Billy Bremner zagen wij niet aankomen. Misschien dat hij eerst een rondje mocht rijden in de auto van Mike Summerbee?



George Best - Mercedes-Benz 280 SE

Veel Mercedes-rijders hebben iets te compenseren, maar dit was voor George Best niet de reden om juist voor deze auto te kiezen.



Jimmy Greaves - Jaguar Mk2

Jimmy Greaves was in 1965 spits voor Tottenham Hotspur, maar is zo trots op zijn wagen dat hij even bij zijn oude club Chelsea langsging om te shinen met zijn nieuwe wheels.

Günter Netzer - Ferrari 308 GTB

Als je net hebt verteld dat je met pensioen gaat, is dat een prima moment om een nieuwe Ferrari te scoren. Althans, zo denkt Günter Netzer erover.



Pelé - Mercedes Strich 8

Bij een glimmende auto hoort een glimmend overhemd. Goed gezien van Pelé. Het nummerbord zegt iets over zijn club en over het aantal doelpunten dat hij ongeveer gemaakt moet hebben.



Johan Cruijff - Austin-Healey Sprite

Dat Johan Cruijff een Citroën SM heeft gehad, weten we nu wel. Minder bekend is dat hij ook een Hyundai XG reed (waarom?) en een Austin-Healey Sprite (waarom niet?).