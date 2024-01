Deze rijtest is voor iedereen die weleens nostalgische gevoelens heeft

Het schijnt dat bijna 80 procent van de mensen zich minimaal één keer per week nostalgisch voelt. Voor die groep hebben we een oude Volkswagen Passat Variant uit 1974 van stal gehaald en vergeleken met de nieuwe, negende generatie Volkswagen Passat.

De Volkswagen Passat Variant die 50 jaar geleden te boek stond als een riante stationwagon voor een groot gezin, is vergeleken met de nieuwe Volkswagen Passat maar een klein autootje. Alleen in de lengte scheelt het al 73 centimeter! De nieuwe, 4,92 meter lange Passat Variant is 23 centimeter breder en 15 centimeter hoger dan het oermodel. Het grote leeftijdsverschil zie je ook terug in de contactsleutel. Die van de oude Passat heeft meer weg van een lullig fietssleuteltje.

Keiharde zwarte kunststof

In een tijd dat de Kever nog werd uitgevoerd met een stalen, in carrosseriekleur gelakt dashboard, was het interieur van de oer-Passat hypermodern. Het dashboard is gemaakt van keiharde zwarte kunststof, een materiaal dat in hedendaagse rijtests zou worden verguisd. Maar in de klassieke Passat hebben we er totaal geen moeite mee. Het dashboard is afgewerkt met sierlijsten van veinshout, de stoelen en deurpanelen zijn bekleed met oranje stoffering die niet zou misstaan in de Amerikaanse sitcom 'That 70s Show'.

Hoogpolige tapijt

Het kamerbrede hoogpolige tapijt geeft het interieur een huiselijke sfeer. De ronde klokken laten geen vraag onbeantwoord over alles wat je écht weten moet over de conditie van de techniek. Met twee schuiven regel je de ventilatie en verwarming, in 1974 had niemand bij Volkswagen ooit van airco of stoelverwarming gehoord. De radio heeft maar liefst vijf knoppen voor voorkeuzezenders. Meer afleiding krijg je onderweg niet. Of het moet de rode stoelbekleding zijn ...

Als toppunt van veiligheid komen we bij de klassieke Passat niet veel verder dan de rolgordels. Meer hoefde je begin jaren 70 niet te verwachten. Het duurde zelfs nog tot 1975 dat je voorin verplicht een gordel moest dragen ...

Veel ruimte

De klassieke Volkswagen Passat heeft zelfs naar de huidige maatstaven veel ruimte te bieden. Vandaar dat de auto destijds ook zo populair was. Achterin zit je echter wel op een zachte en tamelijk vormeloze bank. Een bocht beleef je nog echt als bocht, je moet je spieren aanspannen om bij enthousiaste snelheden niet door de auto geslingerd te worden.

Vooral op de weegschaal is het onderscheid tussen de nieuwe en oude Volkswagen Passat haast een schok: het nieuwe model weegt 1850 kilo. Dat is meer dan het dubbele van de 920 kilo die de Variant uit 1974 op de schaal brengt! Technologie die de CO2-uitstoot van de nieuwe Passat terugdringt, heeft een groot aandeel in het totaalgewicht.

Plug-in hybride auto

De nieuwe Volkswagen Passat is een plug-in hybride auto die is uitgerust met een verbrandingsmotor, een regeleenheid, dikke koperen kabels en een hoogspanningsaccu. De nieuwe Passat heeft hiermee een comfortabele elektrische actieradius van zo'n 100 kilometer. Volkswagen claimt dat je hiermee in 99 procent van al je ritten volledig elektrisch kunt rijden. Op voorwaarde dat je de batterij trouw na elke rit weer oplaadt.

De klassieke Volkswagen Passat zet hier een 1281 cm3 viercilindertje met 55 pk en 94 Nm tegenover. Zijn opvolger heeft 272 pk en 400 Nm.

Het volledige verhaal van de oude en nieuwe Volkswagen Passat lees je in Auto Review 12/23.