De Peugeot 408 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

De laatste jaren zien we in de autowereld steeds meer coupé-suv’s. De nieuwe Peugeot 408 is het antwoord op deze trend van Peugeot en is sinds nu beschikbaar met private lease.

Private lease bestaat voor mensen die zorgeloos willen autorijden. Alle vaste kosten die je met een auto hebt, zijn met private lease gebundeld in één maandbedrag. Daarin zitten onder andere de aanschaf, de afschrijving, de verzekering en het onderhoud. Hierdoor blijven alleen de brandstofkosten nog over, maar de hoogte hiervan heb je helemaal zelf in de hand. Dit maakt autorijden erg overzichtelijk. De Peugeot 408 private lease je zowel met benzine- als met plug-in hybride aandrijflijn voordelig via Auto Review.

Peugeot 408 in een notendop

Specificaties:



Peugeot 408 1.2 Puretech Peugeot 408 HYbrid Vermogen (pk) 130 180 - 225 Aandrijflijn Benzine Plug-in hybride Koppel (Nm) 230 360 Gemiddeld verbruik (WLTP) 6,0 l / 100 km 1,2 l / 100 km 0-100 sprint (seconden) 10,4 7,8 - 8,1 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 136 26 Accucapaciteit (kWh) - 12,4 Laadvermogen (kW) - 7,4

De Peugeot 408 (HYbrid) is door middel van een aantal plus- en minpunten als volgt te omschrijven:



Pluspunten:

+ Onderscheidend design

+ Fraai interieur (i-Cockpit)

+ Goed afgewerkt, premium gevoel

+ Comfortabel

Minpunten:

- Smaakgevoelig design

- Minder praktisch dan een echte suv (hoofdruimte)

- Hybrid: samenwerking tussen twee motoren niet altijd even soepel

- Ergonomie kan beter

Peugeot 408 standaarduitrusting

De instapuitvoering van de Peugeot 408 heet Allure en is rijk uitgerust. Je krijgt met deze versie van de 408 bijvoorbeeld standaard:

Cruise control

LED-verlichting rondom

Automatische airconditioning met climate control

Parkeersensoren achter en achteruitrijcamera

17 inch lichtmetalen velgen

Sfeerverlichting

Keyless entry en start

Privacy glas achter

Lane departure-waarschuwing

Botsingswaarschuwing

Verkeersbordenherkenning

Een 10 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Peugeot 408 private lease

De Peugeot 408 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 599,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 408 private lease prijzen.

Is de Peugeot 408 toch niets voor jou? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen. Je vindt er bijvoorbeeld ook verschillende aanbiedingen, zoals voor de Ford Puma, Skoda Kamiq of de Mini.