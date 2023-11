Zoveel verdienen Lynk & Co 01-rijders aan het uitlenen van hun auto

Als Nederlanders ergens op kunnen besparen, zijn ze er als de kippen bij. Dat blijkt maar weer eens uit cijfers van Lynk & Co over de Lynk & Co 01. Deze plug-in hybride auto kun je met anderen delen en dat wordt van alle Europese landen in Nederland het meeste gedaan.

Lynk & Co zegt dat in Nederland ruim 1 op de 5 Lynk & Co 01-rijders zijn auto verhuurt. Met dat percentage van 22 procent is Nederland de koploper binnen Europa. Het totaal aantal Lynk & Co's dat in heel Europa wordt gedeeld, is inmiddels opgelopen tot meer dan 18.000. Het zustermerk van Volvo vermeldt ook dat al die auto's bij elkaar meer dan 1,5 miljoen uur zijn gedeeld.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Show me the money

Autodelen gaat niet alleen over duurzaamheid, geeft Lynk & Co ruiterlijk toe, maar ook over geld verdienen. Wie zijn Lynk & Co 01 deelt, krijgt hiervoor betaalt en bespaart daarmee op zijn autokosten. De Europese rijders die dit doen, hebben hiermee in de afgelopen twaalf maanden gezamenlijk 850.000 euro verdiend.



We delen onze wekelijkse nieuwsbrief graag met je, en dat kost je helemaal niets.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

In Italië het duurst

Grappig om te zien is welke prijzen Lynk & Co-rijders hanteren voor het uitlenen van hun auto. Die kun je namelijk zelf bepalen. Voor de goedkoopste prijs moet je in Zweden zijn. Hier kun je voor gemiddeld 9 euro per uur in een Lynk & Co van iemand anders wegrijden. De Italianen willen hier het meest een slaatje uitslaan en rekenen zomaar 30 euro per uur. Daar kunnen de Nederlandse verhuurders nog wat van leren ...