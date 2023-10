Lynk & Co: je kunt beter op benzine rijden, dan op elektriciteit van kolencentrales

Wat voor nieuwe auto moet je nu kiezen als je lief wilt zijn voor het milieu én de eigen portemonnee? Lynk & Co liet uitzoeken hoe milieuvriendelijk hun plug-in hybride 01 is.

Lynk & Co gaf het Zweedse Milieu-instituut IVL de opdracht een levenscyclusanalyse (LCA) van de Lynk & Co 01 doen. Daarbij wordt bekeken wat de milieu-impact is gedurende de gehele levenscyclus: van productie, logistiek en gebruiksfase tot de manier waarop met een Lynk & Co 01 wordt omgegaan wanneer hij is afgeschreven. Afgaand op de staatjes in het rapport, gaat het Zweedse milieu-instituut ervan uit dat dit al bij 200.000 kilometer het geval is …

Verkoopsucces Lynk & Co 01



Ook in Nederland werd deze in China gebouwde plug-in hybride een tijdlang goed verkocht. Dat was deels te verklaren door het flexibele en voordelige abonnementssysteem van Lynk & Co 01. Op zijn gunstigst kon je voor 500 euro per maand in een ruimte, luxe uitgevoerde suv rijden. In theorie kon je er zelfs geld mee (terug)verdienen, door de auto aan anderen te verhuren. Want ook dat mocht gewoon van Lynk & Co.



Inmiddels is de glans er wel vanaf, niettemin halen we een aantal bijzondere en interessante feitjes uit het rapport van het Zweedse milieu-instituut over de Lynk & Co 01. Het milieu-instituut heeft becijferd dat de (pre)productiefase van de Lynk & Co 01 verantwoordelijk is voor een CO2-voetafdruk ongeveer 17 ton.

Opladen is cruciaal



Hoeveel CO2 je daarna uitstoot met je Lynk & Co 01, staat of valt met de manier waarop je de auto gebruikt. Daarbij is het cruciaal dat je de auto zo veel mogelijk oplaadt. Zo kun je de elektrische actieradius optimaal benutten en rijd je grotendeels uitstootvrij. Tenminste, als je alleen rekening houdt met wat er uit de uitlaat van de auto zelf komt.

Elektriciteit van kolencentrales? Rijd dan liever op benzine!



Kijk je iets verder dan de eindpijp lang is, dan moet je ook de manier waarop de laadstroom is opgewekt meewegen. Komt de elektriciteit van jouw wallbox van kolencentrales? Dan kun je volgens het rapport zelfs maar beter altijd op benzine rijden.

Toegegeven, in beide gevallen zit je rond de 40 ton en kom je, met de (pre)productiefase meegerekend, in totaal op bijna 60 ton uit. Het verschil is klein, maar toch opmerkelijk. Zeker als je bedenkt dat er heel veel benzineauto’s bestaan die veel minder wegen dan de Lynk & Co 01 (1850 kg) en op alleen benzine zuiniger zijn. Wie zijn Lynk & Co 01 nooit oplaadt, wordt volgens de officiële metingen getrakteerd op een benzineverbruik van 7,2 l/100 km (1 op 13,9). Niet echt indrukwekkend.



Gaan we uit van de energiemix in de EU, dan bespaar je over de gehele levenscyclus bijna 25 ton CO2. Rijdt jouw Lynk & Co voornamelijk op elektriciteit afkomstig van windmolens, dan gaat daar nog eens zo’n 10 ton CO2 vanaf en heeft jouw auto na 200.000 kilometer een CO2-footprint van zo’n 25 ton. Rijden op groene stroom maakt dus een enorm verschil. En even voor de duidelijkheid: in 2022 was ruim 22 procent van de elektriciteit in de EU afkomstig van hernieuwbare bronnen (zon, wind, water). In Nederland zaten we daar met 15 procent duidelijk onder.



Autodelen vriendelijk voor het milieu



Omdat het abonnementsconcept van Lynk & Co er een beetje van uitgaat dat je je auto regelmatig verhuurt aan mensen die geen auto hebben. Heeft het bedrijf ook laten becijferen wat autodelen scheelt. Daarbij wordt natuurlijk vooral gekeken naar de milieu-effecten van de (pre)productiefase en naar wat er gebeurt aan het eind van de levenscyclus. Want het scheelt natuurlijk of je voor twee personen of huishoudens twee auto’s moet bouwen, of maar eentje.

De conclusie is dan ook duidelijk. Wie echt milieubewust bezig wil zijn, leent z'n auto de helft van de tijd uit en laadt hem consequent op met stroom afkomstig van windenergie. Volgens Lynk & Co verlaag je je CO2-uitstoot dan met 70 procent in vergelijking met rijden op benzine en helemaal geen auto's delen.

