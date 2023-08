Waarom jij je tweedehands auto het beste in Drenthe kunt kopen

Koop jij je tweedehands auto het liefste bij de dealer om de hoek? Dat is niet altijd slim. Marktplaats.nl heeft berekend dat de prijzen van occasions per provincie enorm kunnen verschillen.

Marktplaats.nl heeft becijferd dat de gemiddelde landelijke vraagprijs van tweedehands auto’s in juli 2023 exact 19.678 euro bedroeg. Dat is een stijging van 1,6 procent ten opzichte van een maand eerder. Vergeleken met juli 2022 zijn tweedehands auto’s gemiddeld zelfs 20,8 procent duurder geworden.

Prijsverschillen tot ruim 10.000 euro



Nog opmerkelijker zijn de grote prijsverschillen van gebruikte auto’s tussen de provincies onderling. Zo zijn de vraagprijzen voor occasions in Drenthe duidelijk lager dan in alle andere provincies. Gemiddeld kost een Drents tweedehandsje 14.137 euro. En met name voor inwoners van de provincie Overijssel kan het de moeite lonen om bij ‘de buren’ te gaan winkelen wanneer ze aan een andere auto toe zijn. Want Marktplaats heeft becijferd dat autohandelaren, dealers en particulieren in die provincie gemiddeld 24.256 euro vragen voor een tweedehands auto. Dat scheelt dus ruim 10 mille!

Groningen en Friesland op plek 2 en 3



Wie in Drenthe geen tweedehands auto vindt die bij hem past, kan het beste uitwijken naar Groningen. Met een gemiddelde vraagprijs van 16.507 euro is dit de op één na goedkoopste provincie voor occasionkopers, gevolgd door Friesland (18.307 euro). Maar, zul je zeggen, die gemiddelde prijzen kun je natuurlijk niet één op één vergelijken. Het is immers maar net de vraag wat voor soort auto’s er op dat moment per provincie worden aangeboden.

Ook per auto grote verschillen in prijs



Dat is ten dele waar, zo geeft Marktplaats Automotive Ambassadeur Paul de Vries toe. Maar dat is niet het hele verhaal: “Binnen Marktplaats zien we wel degelijk prijsverschillen tussen dezelfde auto’s. Neem bijvoorbeeld een BMW 3-serie Touring met benzinemotor, gebouwd tussen 2016 en 2019. Dat scheelt tussen Drenthe en Zeeland bijna 5.000 euro.” Met andere worden: het loont zeker de moeite om ook over de provinciegrenzen te kijken wanneer je op zoek bent naar een tweedehands auto.

Gemiddelde vraagprijzen tweedehands auto's per provincie