Vergeet de Renault Twizy, Opel Rocks en Birò – de gaafste elektrische stadsauto stamt uit 1929!

Elektrische stadsautootjes worden steeds populairder. Ze zijn handig en compact en ze mogen de strengste milieuzones in. Maar mooi ...? Daarom zijn we zó blij met deze Blower Junior!

Wij als autoliefhebbers worden niet echt vrolijk van al die malle stadsgebakjes, maar daar denken veel mensen kennelijk anders over. Zo was de Citroën Ami Buggy, een broertje van de Opel Rocks-e, bij onze zuiderburen in 9 minuten uitverkocht. Maar goed, dat zijn Belgen …

Fiat heeft met zijn variant op de Opel Rocks-e en de Citroën Ami in elk geval nog een beetje zijn best gedaan om er iets leuks van te maken. Toch stemt zelfs de Fiat Topolino ons nog niet laaiend enthousiast

Gekrompen kopie van een racelegende



Nee, dan deze Blower Junior! Hij wordt gemaakt door de The Little Car Company uit – hoe kan het anders – Engeland. Het is een kopie van de Blower Bentley. Om precies te zijn van Car # 2 van het Bentley Blower Team van 1929. Een auto die mede dankzij zijn mechanische compressor talloze racesuccessen boekte.



Om de moderne, elektrische stadsvariant een handig formaat te geven, is de Blower Junior geen één-op-één-kopie. De schaal is 1 op 0,85, wat een lengte van 3,72 meter oplevert. Daarmee is de Blower Junior ruim 1,30 meter langer dan de Opel Rocks-e. Je kunt de Blower Junior dan ook niet dwars langs de stoep parkeren. Met zijn breedte van 1,48 en de hoogte van 1,27 ontloopt hij de typische stadsauto’s dan weer iets minder.



De producent claimt dat de Blower Junior ook in de EU gewoon de openbare weg op mag. Helaas heb je er gezien de topsnelheid van boven de 45 km/h wel gewoon een B-rijbewijs voor nodig.

Elektrische stadsauto met hoge topsnelheid



Voor de voortstuwing heeft de Blower Junior geen 4,4-liter viercilinder met compressor voorin, maar een elektromotor boven de achteras. Het vermogen bedraagt 20 pk en het accupakket onder de auto heeft een capaciteit van 48 kWh. De topsnelheid bedraagt zo’n 72 km/h en volgens The Little Car Company brengt een volgeladen accu je ongeveer 105 kilometer ver. De laadpoort is ondergebracht in de nagemaakte behuizing van de supercharger.



Blower Junior combineert klassieke looks met moderne techniek



Voor de authenticiteit heeft de Little Car Company ook voor de kopie bladveren gebruikt. Moderne Brembo-schijfremmen vóór en trommels achter zorgen voor up-to-date stopkracht. Maar ook op andere fronten is de Blower Junior bij de tijd.



De cabine biedt plaats aan tweeënhalve persoon en het dashboard lijkt een waarheidsgetrouwe kopie van het origineel. Schijn bedriegt; wat ooit de hefboom voor de brandstofpomp was, fungeert nu als selectiehendel voor de transmissie. En in plaats van een ampèremeter heeft de kopie een laadindicator. Maar ook een USB-aansluiting, een navigatiesysteem en een achteruitrijcamera ontbreken niet.

The Little Car Company begint in 2024 met 99 stuks van de Blower Junior, niet heel verrassend First Edition geheten. Of er ook een vervolg komt, blijft onduidelijk. Net als de prijzen. Maar we vrezen het ergste …