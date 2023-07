Merkwaardige portieren: bij deze 9 auto's stap je anders in dan je gewend bent

Behalve een auto met hoge instap bestaat er ook zoiets als een auto met rare instap. Zoals de nieuwe Microlino die slechts één portier heeft en dan ook nog eens aan de voorzijde, waar je normaal de motorkap vindt. Maar ook de volgende 9 andere auto's houden er een nogal vreemd deurbeleid op na.





1 Isetta - klein wagentje, groot succes

Ook de Isetta uit 1955 heeft één groot portier dat aan de voorkant opent. Het stuurwiel en het dashboard (zover je van een dashboard kunt spreken) bewegen mee. De Isetta is uitgerust met een 236 cc tweetaktmotortje. Voordat je 50 km/h rijdt, ben je ruim 30 seconden verder. Dat weerhoudt BMW er niet van het karretje in licentie te bouwen, maar dan uitgerust met een 12 pk sterke viertakt ééncilindermotor. De BMW Isetta is ruim 160.000 keer verkocht en daarmee een succes.

2 Tesla Model X - hoofdpijn van falcon wings

Vleugeldeuren kom je bijna altijd tegen bij exotische sportwagens. Maar in 2015 komt daar een suv bij, de Tesla Model X. En om het nog onwerkelijker te maken, zijn het niet de voorste, maar de achterste portieren die naar boven toe opengaan. De instap naar de achterbank is hierdoor riant. De zogeheten falcon wing-deuren bezorgen Tesla in het begin hoofdpijn. Door problemen met de werking ervan moet Tesla de marktintroductie van zijn Model X keer op keer uitstellen.

3 Hyundai Veloster - geen portier hetzelfde

De Hyundai Veloster is een opvallende verschijning. Er zijn drie portieren en alle drie zijn ze verschillend van formaat. Het grootste portier zit aan de bestuurderskant. Aan de passagierskant bevinden zich twee kleinere portieren. In tegenstelling tot het derde portier van de Mini Clubman, opent het exemplaar van de Veloster wel de normale kant op. Het biedt een gemakkelijkere instap naar de achterste zitplaatsen. Ook stappen achterpassagiers altijd aan de goede (rechter) kant van de weg uit.



4 Dodge Charger - 'General Lee'

Hoe hard je ook aan het portier van de hier afgebeelde Dodge Charger trekt, de deur gaat niet open. Beide portieren zijn namelijk dichtgelast. Wie eind jaren 60 een Dodge Charger koopt, kan wel gewoon instappen, maar bij dit exemplaar moet je via het raam naar binnen. Het is 'General Lee', de auto die een hoofdrol speelt in de Amerikaanse televisieserie The Dukes of Hazzard uit 1979. Menig puber kijkt verlekkerd naar de feloranje Charger, maar ook naar Daisy Duke, het verleidelijke nichtje van hoofdrolspelers Bo en Luke.

5 Mini Clubman - historisch verantwoord

De Mini Clubman van de New Mini komt in 2007 op de markt. Alleen aan de passagierskant zit een achterportier. Een hendel ontbreekt; je opent het deurtje door eerst het voorportier te openen en het dan van binnenuit te ontgrendelen. Aan de bestuurderskant zit één portier. Het derde deurtje is bedoeld om de instap naar achteren te vergemakkelijken. Ook bijzonder: de twee zijwaarts opende deurtjes aan de achterkant in plaats van één grote achterklep. Historisch verantwoord, want ook het origineel uit de jaren 60 heeft ze.

6 BMW Z1 - Nederlands ideetje

Eind jaren 80 neemt BMW de Z1 in productie. De roadster is ontworpen door de Nederlander Harm Lagaay. De portieren zakken in de carrosserie. Dat levert een flinke dorpel op waardoor je wat lastig instapt. Maar als je eenmaal zit en wegrijdt, geniet je optimaal van de snerpende sound van de 2,5-liter zescilinder lijnmotor. De carrosseriedelen zijn uit kunststof vervaardigd. De vraag naar de Z1 is zo groot dat BMW besluit 8000 exemplaren te bouwen in plaats van de geplande 4000 stuks.

7 Rolls-Royce Boat Tail - met porseleinen servies

De Rolls-Royce Boat Tail staat naar verluidt in de garage van de Amerikaanse rapper Jay-Z en zijn vrouw Beyoncé. Het Britse speeltje schijnt het showbizz-duo 28 miljoen euro gekost te hebben. De portieren scharnieren aan de achterkant open (suicide doors). De achterklep is gemaakt van teakhout en bestaat uit twee kleppen die naar het midden openen. Hieronder bevinden zich kristallen champagneglazen en een porseleinen servies van ongetwijfeld een belachelijk duur merk.

8 Peugeot 1007 - slim, maar peperduur

De Peugeot 1007 is het eerste volumemodel van Peugeot met twee nullen in de naam. De 1007 is aan beide kanten voorzien van een elektrisch bedienbare schuifdeur. Hierdoor kun je dicht op de auto naast je parkeren en nog gemakkelijk uitstappen. De 1007 is als stadsauto peperduur én loodzwaar. Dát doet de deur dicht, zegt de consument die de 1007 dan ook links laat liggen. Dat de Italiaanse meesterontwerper Pininfarina verantwoordelijk is voor het design, helpt geen zier.



9 Ford B-Max - zo het zwembad in

De Ford B-Max ziet eruit als elke andere compacte mpv. Toch zie je iets vreemds zodra je de portieren opent. Of beter gezegd: je ziet het niet, want de B-stijl ontbreekt. Hierdoor kun je vanaf een duikplank dwars door de auto in een zwembad springen, zoals te zien is in de televisiecommercial. De achterste portieren schuiven open terwijl de voorste exemplaren scharnieren. Doordat de B-stijl foetsie is, ontstaat een deuropening van anderhalve meter. Voor extra veiligheid zijn de voorportieren versterkt.