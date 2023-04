Huh? Deze Maserati brult niet, maar zoemt

Na de Maserati Grecale komt nu de Maserati Grecale Folgore. Het belangrijkste verschil? De opgefokte viercilinder of grommende V6 heeft plaatsgemaakt voor een elektromotor. Dat wordt dus zoemen in plaats van brullen.

Ook Maserati moet eraan geloven: het merk dat vooral bekendstaat om zijn machtige benzinemotoren met grommende en brullende sound moet vanwege EU-regels volledig elektrisch worden. Dat doen de Italianen braaf: per 2025 wil Maserati van al zijn modellen een elektrische versie aanbieden en vanaf 2030 moet het volledige modellengamma bestaan uit EV’s.

Met de Masarati Grecale Folgore presenteert Maserati zijn eerste elektrische suv. De Grecale Folgore is samen met de elektrische Maserati GranTurismo de eerste EV van het Italiaanse merk. Denk nu niet dat je alleen met folklorekleding achter het stuur plaats mag nemen; folglore betekent in het Italiaans bliksem.

Om nog even terug te komen op dat brullen: Maserati verzint hier vast wel iets op, de elektrische Abarth 500e brult immers ook nog.

Uitlaten de mond snoeren

De Maserati Grecale Folgore beschikt over enkele kenmerken waarmee je de EV kan onderscheiden van zijn benzinebroer. De suv heeft niet geheel verrassend een vrijwel dichte grille. Op de plek waar normaliter de uitlaten zitten, heeft Maserati afdekplaatjes gemonteerd in de kleur van de carrosserie. Alsof het merk de uitlaten de mond wil snoeren.

Verder zijn de bumpers van de Folgore subtiel aangepakt, net zoals de luchtinlaten. Tot slot heeft Maserati speciale velgen ontwikkeld voor de elektrische versie van de Grecale, die goed zijn voor de aerodynamica van de auto.

Minimaal 500 pk

Maserati heeft de technische specificaties van de Grecale Folgore nog niet volledig vrijgegeven, maar toch kunnen we al wat melden over de aandrijflijn. De Maserati Grecale Folgore heeft een 400V-batterij en krijgt minimaal 500 pk en 800 Nm koppel. Dit combineert Maserati met een accupakket van 105 kWh. Een WLTP-actieradius maakt Maserati niet bekend, maar wij rekenen op minimaal 450 en maximaal 550 kilometer.

Maserati Grecale Folgore prijs

De Maserati Grecale Folgore wordt nog dit jaar op de markt verwacht. Over de prijs is nog niets bekendgemaakt, maar we verwachten dat deze sowieso rond de ton ligt. Dat is ook de instapprijs (100.694 euro) voor een benzineversie van de Maserati Grecale.

Meer foto's van de Maserati Grecale Folgore vind je onderaan dit bericht: