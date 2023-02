Goed nieuws: tot 2030 komt Bentley met vijf nieuwe elektrische auto’s. Slecht nieuws: dat betekent dat het doek valt voor de beroemde W12.

Nog ruim een jaar kun je de Flying Spur, Continental GT en Continental GT Convertible kopen met beroemde W12-motor, maar in april 2024 is het toch echt afgelopen. Daarna kan de petrolhead alleen nog bij Bentley terecht voor een V8 of een V6 hybride.

In 2003 maakte de W12 zijn debuut in een Bentley Continental GT. Dat was toen even schrikken voor de echte liefhebbers van het merk, want de motor kwam uit de Volkswagen Phaeton. Maar de clientèle van Bentley wende er snel aan. In de twee decennia, werden meer dan 100.000 Bentleys met Duitse W12 onder de Britse motorkap afgeleverd.



Maar in tijden van stekkers en batterijen, is voor cilinders geen plaats meer. In 2025 komt Bentley met zijn eerste volledig elektrische model. Dat wordt waarschijnlijk een coupé op basis van de EXP 100 GT, waarmee Bentley in 2019 zijn eeuwfeest vierde.



Productieversie van de Bentley EXP 100

Deze Bentley EXP 100 GT heeft geen twaalf cilinders. Niet eens acht, zes, vier of drie … Het studiemodel uit 2019 is volledig elektrisch en heeft vier elektromotoren de samen goed zijn voor een koppel van 1500 Nm. Volgens Bentley kun je met de EXP 100 GT op een vol accupakket in één keer van Amsterdam-Noord naar München rijden. Hoe het kan? Omdat de accu's volgens de fabrikant vijf keer zo efficiënt zijn als conventionele accu's.



Snelste elektrische auto aller tijden



Bentley’s CEO Adrian Hallmark heeft grootse plannen met de productieversie van de EXP 100 GT. De actieradius zal in de buurt komen van het studiemodel. Maar het is vooral de honderdsprint die doet duizelen. Hallmark wil dat de eerste elektrische Bentley meteen ook de snelste elektrische auto ter wereld wordt, met een sprint van 0 naar 100 km/h in (hou je vast en tafel niet te zwaar) 1,5 seconden.

Vergeleken daarmee, is de Bugatti Chiron voor je op de snelweg een hinderlijk obstakel, want de Franse hypercar heeft ‘liefst’ 2,3 seconden nodig. Ook de Rimac Regera is een sta-in-de-weg, met zijn honderdsprint van 1,85 seconden. Wie Hallmark een kaartje wil sturen dat het best een onsje minder kan met die idiote honderdsprints: dat hoeft niet. Optioneel kun je volgens Hallmark ook kiezen voor een 0-100 in een 'weldadige' 2,7 seconden.

Vier elektrische Bentley-modellen tussen 2026 en 2030

Bentley gaat na de eerste elektrische coupé vrolijk verder met dure stekkerauto’s. Tussen 2026 en 2030 wil het merk vier nieuwe elektrische modellen bouwen. De Five in Five-strategie, noemen ze dat in Crewe. Vijf nieuwe modellen in vijf jaar. Met stekker dus. W12-liefhebbers hebben nog ruim een jaar om eraan te wennen …