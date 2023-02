Peugeot 508 (2023) is een plaatje - toch neem jij liever de Peugeot 408 mee naar huis

De Peugeot 508 is vernieuwd en is wat ons betreft nog mooier geworden. Bovendien is er nieuwe plug-in hybride versie met 180 pk die naar verwachting goedkoper wordt dan de al bestaande plug-ins met 225 pk en zelfs 360 pk. Toch voorspellen we dat jij liever de Peugeot 408 mee naar huis neemt.

Je herkent de nieuwe Peugeot 508 aan het nieuwe Peugeot-logo op de neus. De grille is voortaan in de kleur van de carrosserie uitgevoerd en loopt over in de bumper. De dagrijverlichting in de vorm van 'slagtanden' heeft plaatsgemaakt voor dagrijverlichting die volgens Peugeot eruitziet als 'klauwen'. Peugeot heeft verder de achterlichten iets aangepast door ze te voorzien van drie losse led-streepjes. En volgens de laatste mode is de naam Peugeot in het vervolg uitgesmeerd over de breedte van de carrosserie.

Peugeot 508 (2023): drie plug-in hybride versies

De instapversie van de nieuwe Peugeot 508 is als vanouds uitgerust met een 130 pk sterke 1.2 driecilinder benzinemotor. Vervolgens heb je de keuze uit drie plug-in hybride versies met een viercilinder 1.6 benzinemotor en een 81 kW elektromotor: 180 pk, 225 pk en 360 pk. Die laatste plug-in Peugeot 508 is onder handen genomen door Peugeot Sport en heeft door een extra elektromotor op de achteras (83 kW) vierwielaandrijving. De andere twee plug-in versies moeten het met voorwielaandrijving doen.

Aangepast interieur

Peugeot heeft ook het interieur van de Peugeot 508 aangepast, hetzij minimaal. Denk aan nieuwe bekleding en nieuwe software voor het infotainmentsysteem. Peugeot heeft verder nieuwe 18-inch lichtmetalen wielen met ruitpatroon voor de Peugeot 508 ontworpen en drie nieuwe carrosseriekleuren bedacht: Okenite White, Eclipse Blue en Titanium Grey. Je kunt kiezen uit drie uitrustingsniveaus: Allure, GT en Peugeot Sport Engineered waarbij de laatste uitrusting alleen gecombineerd wordt met de sterkste plug-in hybride aandrijflijn.

Grootste manco van Peugeot 508 (2023)

De nieuwe Peugeot 508 komt in juni 2023 op de markt. De prijzen maakt Peugeot nog bekend. De nieuwe Peugeot 508 is er als hatchback (nee, de Peugeot 508 is geen sedan) en als stationwagen, de SW. Daarmee hebben we het grootste manco van de nieuwe Peugeot 508 te pakken: het is geen suv of crossover zoals de eveneens nieuwe Peugeot 408 dat wel is. En de consument van nu geeft de voorkeur aan een suv of crossover. Wij niet trouwens, maar dat zegt wellicht meer over ons.

Of de nieuwe Peugeot 508 het tij van zijn dalende verkopen in Nederland (van 1269 stuks in 2019 naar 433 exemplaren in 2022) weet te keren, is even afwachten maar we vrezen het ergste, vooral hij nu de hete adem van de Peugeot 408 in zijn nek voelt. Doodzonde, want we vinden de Peugeot 508 een van de mooiste middenklassers op de weg.