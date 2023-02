Gaat Nio ons verblijden met een goedkope elektrische auto van 25.000 euro?

Nio gaat het over een andere boeg gooien. Het Chinese automerk met luxe modellen zoals de Nio ET7 heeft schijnbaar plannen om een goedkope elektrische auto naar Europa te brengen. Kunnen we ons verheugen op de eerste goede elektrische auto van 25.000 euro?

Drie anonieme bronnen hebben tegenover Reuters het plan van Nio uit de doeken gedaan. De elektrische autofabrikant wil in de Chinese stad Chuzhou een fabriek bouwen die de nieuwe betaalbare elektrische auto moet gaan produceren. En goed nieuws voor ons: de auto's die straks van de productieband rollen zijn bestemd voor Europa.

Chinese EV-verkopen dalen

De plannen om meer elektrische modellen naar Europa te exporteren lijken met de kennis van nu heel slim, want in China dalen de verkoopcijfers van elektrische auto’s. Dit komt mede doordat de Chinese overheid een einde heeft gemaakt aan de aankoopsubsidies voor elektrische voertuigen. Daarmee vervalt een deel van de veruit grootste afzetmarkt voor Nio.

Project Firefly

Nio heeft schijnbaar al langer plannen om vanaf 2024 betaalbare elektrische auto’s te produceren voor Europa. Deze projecten zijn binnen het bedrijf bekend onder de codenamen ‘Project Firefly’ en ‘Alps’. De nieuwe betaalbare EV wordt naar alle waarschijnlijkheid een stuk compacter dan we gewend zijn van Nio, aangezien hier volgens het bedrijf meer behoefte aan is in Europa. Op het gebied van prijs is alles mogelijk, want Nio is vooruitstrevend genoeg om dingen helemaal anders te doen. Zoals met de unieke accuwisselstations. Dus laat het maar aan Nio over om ons eindelijk een goede elektrische auto van 25.000 euro te verkopen. Fingers crossed.