Als je deze elektrische cabrio koopt, word je gegarandeerd dakloos

Mini introduceert 's-werelds eerste elektrische cabrio die plaats biedt aan vier inzittenden: de Mini Electric Cabrio. Die elektrische cabrio maakt je op twee manieren dakloos. Uiteraard vanwege het feit dat je met het dak open kunt rijden maar ook omdat de prijs zo hoog is dat je na aanschaf bij het Leger des Heils moet aankloppen omdat je de hypotheek niet meer kunt opbrengen.

Wie de nieuwe elektrische cabrio van Mini wil, moet diep in de buidel tasten. Heel diep zelfs, want de Mini Electric Cabrio kost 62.990 euro. Ter vergelijk: voor dat bedrag heb je ook de 231 pk sterke Mini Cabrio John Cooper Works. En dan nog houd je een leuk geldbedrag over. Dan rijd je wel op benzine maar ook het prijsverschil met de dichte Mini Electric is eigenlijk te gek voor woorden, namelijk bijna 25000 euro. En ook een dikke elektrische suv als de Skoda Enyaq Coupé iV is goedkoper. Mini bouwt 999 exemplaren van de Mini Electric Cabrio dus exclusief is-ie wel.

30 stuks voor Nederland

Mocht je ondanks de flinke prijs toch belangstelling voor de elektrische Mini Cabrio hebben, dan moet je niet te lang wachten; slechts 30 stuks van de Mini Electric Cabrio blijven in Nederland, de overige 969 exemplaren zijn voor het buitenland. De elektrische cabrio heeft dezelfde motor als de dichte Mini Electric. Dat betekent een vermogen van 184 pk. De actieradius blijft wat achter in vergelijking met de dichte versie, namelijk 201 kilometer versus 225/234 kilometer (WLTP). De Mini Electric Cabrio accelereert in 8,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h.

Made in Holland

De nieuwe Mini Electric Cabrio wordt geproduceerd in Nederland, bij VDL Nedcar in Born, Limburg. Het is niet de eerste elektrische cabrio die in productie gaat (dat is de Tesla Roadster), maar wél s'-werelds eerste 4-persoons elektrische cabrio. Dan rekenen we de cabrioversie van de Fiat 500e niet mee want feitelijk is dat geen echte cabriolet omdat de raamstijlen fier overeind blijven als je het dak opendoet. De Mini Electric Cabrio is exclusiever dan de eerder genoemde Tesla Roadster, want hiervan zijn 2500 stuks gebouwd.

Ook op koude dagen open

Voor de Mini Electric Cabrio kun je kiezen uit twee carrosseriekleuren: Enigmatic Black en White Silver. Bepaalde delen van de auto, zoals de omlijsting van de voor- en achterlichten en de portiergrepen, zijn uitgevoerd in Resolute Bronze. Een speciaal opschrift met het productienummer benadrukt het exclusieve karakter van de Mini Electric Cabrio. Voor bijna 63000 euro (laat dit bedrag nog even op je inwerken) krijg je volgens Mini een rijke interieuruitrusting. Hiervan noemen we de sportstoelen met stoelverwarming en de stuurverwarming zodat je ook op koudere dagen comfortabel open kunt rijden.



De nieuwe Mini Electric Cabrio is vanaf april 2023 leverbaar, net op tijd voor het voorjaar. Dat je na aanschaf waarschijnlijk geen geld meer overhoudt voor een fatsoenlijke zomervakantie, moet je maar even vergeten.