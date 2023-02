Waarom gigantische batterijen eigenlijk een dom idee zijn

Bigger is always better moet Nio gedacht hebben. Het Chinese merk heeft namelijk een nieuw batterijpakket aangekondigd van maar liefst 150 kWh. Dat een batterij ook té groot kan zijn, benadrukt Elon Musk maar wat graag.

Nio-directeur Qin Lihong vertelde op een media-evenement in Beijing trots over de batterijplannen van Nio. De nieuwe semi-solid state batterij van maar liefst 150 kWh komt nog voor de zomer naar jouw Nio. De nieuwe Nio ET7 zou met deze batterij een actieradius van 1000 kilometer halen. Wel is deze actieradius gebaseerd op de verouderde en inaccurate NEDC-meting, dus waarschijnlijk moet je elke 800 kilometer uitwijken naar een snellaadstation.



Elon Musk trekt naar Twitter

Maar zo'n groot accupakket heeft niet alleen maar voordelen. Elon Musk, de markante topman van Tesla en dus automatisch anti-Nio, merkte eerder al op Twitter op dat een enorme batterij niet logisch is in een elektrische auto. Hij is van mening dat het enorme gewicht van het grote accupakket ten koste gaat van de acceleratie, de rijeigenschappen en de efficiëntie van de auto.

Eigenlijk draag je continu een heleboel kilo's mee, voor een batterij waar je maar zelden echt gebruik van maakt. Ook duurt het extra lang voordat het accupakket weer helemaal is opgeladen. Met Tesla wil Musk zich dus vooral focussen op het verbeteren van het laadnetwerk.

Nio: wisselstations als troef

Musk heeft een punt, absoluut, maar Nio is ook niet dom. Het accupakket van 150 kWh is voornamelijk bedoeld voor incidenteel gebruik. Normaal rijd je rond met 75 of 100 kWh, maar áls je een keer naar Zuid-Spanje gaat, kies bij het wisselstation voor de XXL-batterij. Zo benut je het extra uithoudingsvermogen van het accupakket alleen als je het nodig hebt.



Wat dat betreft zitten Tesla en Nio op één lijn: gigantische accupakketten zijn zelden nodig. Daarom biedt Tesla ze helemaal niet aan en kun je ze bij Nio huren. Dus ja, eigenlijk zijn grote batterijen een dom idee.