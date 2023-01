Rijd jij binnenkort in deze auto van Mister Bean? En nee, het is géén gele Mini!

Iedereen kent wel de aflevering van Mr. Bean waarin de gelijknamige hoofdpersoon zich achter het stuur van een gele Mini omkleedt en zijn tanden poetst. De acteur achter dit maffe typetje is een serieuze autoliefhebber. Rijd jij binnenkort in een van zijn meest iconische auto’s naar huis?

Rowan Atkinson schitterde niet alleen stilzwijgend in de comedyserie Mr Bean. Hij vertolkte ook glansrollen in de tv-serie Blackadder en de Johnny English-cyclus, een parodie op de James Bond-films. Behalve komiek en acteur, is Rowan Atkinson ook een groot liefhebber van (het racen met) klassieke auto’s. Hij bezit een aardige verzameling klassiekers, maar daar zit geen Porsche bij: "Porsches are wonderful cars, but I know I could never live with one. Somehow, the typical Porsche people – and I wish them no ill – are not, I feel, my kind of people" , schijnt hij ooit te hebben gezegd.

Wat kost de Lancia Delta Integrale van Rowan Atkinson?



In mei 2021 kocht Atkinson deze schitterende, donkerblauwe Lancia Delta HF Integrale Evo II met 87.000 kilometer op de teller. Momenteel staat er nog geen 90k op de klok. Desondanks gaat het voormalige rallymonster op 25 februari alweer onder de hamer bij het Britse Silverstone Auctions. En hoewel Rowan Atkinson bekendstaat om zijn humor, is de geschatte opbrengst van de auto geen grap: 65.000 tot 75.000 Britse pond (74.000 – 85.500 euro).



Voor dat geld krijg je wel een icoon uit de rallyhistorie. Bovendien: wanneer Lancia binnenkort weer helemaal terug is als elektrisch merk, verwachten we een waardestijging voor dit soort benzinehelden uit het verleden.



De Lancia Delta Integrale was een rallymonster



Hoewel deze Lancia Delta oorspronkelijk uit Japan komt en de huidige eigenaar een Brit is, zit het stuur gelukkig aan de goeie kant. Voor wie het even niet meer paraat heeft: de Lancia Delta werd in 1979 gepresenteerd op de IAA in Frankfurt en bleef zo’n 15 jaar in productie. Maar eigenlijk was de Delta succesvoller in de autosport dan in de showrooms. Eind jaren 80 doorbrak de Italiaan de overheersing van de zegereeksen van de Audi Quattro en de Peugeot 205 in de rallywereld en schreef zes (!) wereldtitels rally op zijn naam.

Prestaties Lancia Delta Integrale Turbo



De Lancia Delta Integrale werd meermaals aangepast en verbeterd. Deze Evoluzione II is de laatste editie en stamt uit 1993, het jaar voordat de productie stopte. Zijn tweeliter zestienklepper levert 215 pk en dankzij het relatief lage gewicht (ca. 1250 kg), is deze Delta ook nu nog serieus snel. In ongeveer 5,5 tellen zit je op 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 220 km/!

Zie jij jezelf al zitten op de alcantara Recaro-stoelen met je knuisten om het sportstuur met subtiele Martini-kleuren? Een kwestie van genoeg bieden op 25 februari!