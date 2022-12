De Peugeot 408 lijkt nergens op en dat vinden we geweldig

De Peugeot 408 ziet er zó stijlvol uit, dat je blíjft kijken waanneer je hem tegenkomt. En dat kan resulteren in een verrekte nekspier. Dus kun je er maar beter zelf in rijden ...

De Peugeot 408 is moeilijk in een hokje te stoppen. Door zijn grote bodemvrijheid in combinatie met een lage daklijn, willen we hem als coupé-suv bestempelen. Normaal zijn we niet heel snel onder de indruk van het design van een dergelijk type auto. Een coupé-suv ziet er vaak verre van elegant uit. Hoe anders was dat toen we een eerste blik konden werpen op het lijnenspel van de nieuwe Peugeot 408. Dat is zo’n knap ontwerp dat je er acuut hebberig van wordt.

Silhouet van een fastback

Peugeot zelf heeft het over het silhouet van een fastback, een type auto waarbij het dak vanaf de voorkant van het interieur onafgebroken afloopt naar de achterzijde van de auto. Een dergelijke designaanpak heeft bijna altijd geresulteerd in prachtig gelijnde automodellen, zoals de klassieke Porsche 911. De nieuwe Peugeot 408 is hier geen uitzondering op, ook al is hij veel moderner.

Alle ruimte

Wat de Peugeot 408 wel anders doet, is dat zijn fastbackdesign niet geleid heeft tot minder interieurruimte zoals bij andere fastbacks vaak wel het geval is. Wie in de Peugeot 408 zit, heeft alle ruimte, ook op de achterbank. En voor de bagageruimte van 536 liter (benzineversies) hoef je je ook niet te schamen. Dat is zelfs iets meer dan de Peugeot 508 SW biedt.

Klauwen, kattenoren en slagtanden

Terug naar het design van de Peugeot 408 waarvoor Peugeot inspiratie vond in de natuur. Als je de verlichting inschakelt, lichten de drie ‘klauwen’ van elk led-achterlicht één voor één op, als een katachtige die in de nacht op zoek gaat naar zijn prooi. Kletspraat van de marketingafdeling? Zeker. Staat het mooi? Vooral dat. Dat geldt ook voor de ‘kattenoren’ die je aan de achterzijde van het dak ziet. Die leiden de luchtstroom optimaal over de carrosserie waardoor de luchtweerstand wordt verminderd en je zuiniger rijdt.

Aan de voorzijde zien we de van andere Peugeot-modellen bekende ‘slagtanden’ die fungeren als dagrijverlichting. Ze zitten aan de bovenkant vast aan de full-ledkoplampen. Die zijn supercompact, maar zorgen desondanks voor een optimaal zicht op de weg. Doordat de gesegmenteerde grille is uitgevoerd in de kleur van de carrosserie, gaat hij naadloos op in het algehele design van de Peugeot 408. En uiteraard prijkt het nieuwe Peugeot-logo in het midden met de modelnaam 408 erboven.

Meer moois van Peugeot (en andere automerken) ontvangen?

Aanmelden



Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse digitale nieuwsbrief!

We zouden hem het liefste in een doosje willen doen

De Peugeot 408 is wat ons betreft de mooiste coupé-achtige fastback-suv van het moment. Zelfs de nieuwe 20-inch lichtmetalen velgen met geometrisch design zijn fascinerend om naar te kijken. Een auto die we het liefste in een doosje zouden willen doen om hem er vervolgens af en toe uit te halen om naar te kunnen kijken.

De nieuwe Peugeot 408 is leverbaar als plug-in hybride (Peugeot 408 HYbrid) met 180 of 225 pk en als benzineversie met 130 pk (PureTech 130). In de loop van 2024 volgt een volledige elektrische versie van de 408, de Peugeot e-408. De wonderschone Peugeot 408 is er vanaf 41.490 euro en is hiermee ook nog eens een van de meest betaalbare coupé-suv’s op de markt.