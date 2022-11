Peugeot 408 (2023): zoveel moet-ie kosten

De Peugeot 408 heeft een prijs. De laagste prijs is voor de instapversie Allure. Die uitvoering van de Peugeot 408 is er vanaf 41.490 euro. De benzinemotor betreft een driecilinder 1.2 Puretech met 130 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat. Wie meer vermogen wil, komt bij de Peugeot 408 plug-in hybrid terecht.

De Peugeot 408 heeft een prijslijst die een stuk rustiger aandoet dan het design van de fastback die volgens Peugeot hierdoor vanuit elke hoek verrast. Een beetje zoals die cartoonpuzzels waarop honderden figuurtjes staan afgebeeld; elke keer als je kijkt, zie je wat nieuws.

Met de prijslijst van de Peugeot 408 ben je gauw uitgekeken. Behalve de al genoemde Allure staan hier nog slechts twee andere uitvoeringen op: Allure Pack en GT voor respectievelijk 43.490 euro en 46.190 euro.

Peugeot 408 plug-in hybride vanaf 46.160 euro

Voor de Peugeot 408 plug-in hybride moet je minimaal 46.160 euro meenemen. Dan krijg je een plug-in hybride met een vermogen van 180 pk en het uitrustingsniveau Allure. De derde aandrijfoptie van de Peugeot 408 is een plug-in hybride met 225 pk. Die is er niet als Allure maar meteen als Allure Pack en kost je ten minste 49.660 euro. Wie met de Peugeot 408 volledig elektrisch wil rijden, moet geduld hebben; die versie wordt pas ergens in 2024 verwacht.

Peugeot 408 basisversie oogt braver

De Peugeot 408 (altijd met automaat) krijgt als Allure 17-inch lichtmetalen wielen, twee maatjes kleiner dan de Peugeot 408 als Allure Pack. Op de GT is optioneel 20-inch mogelijk. Gek genoeg ziet de Peugeot 408 er dan meteen meer als een crossover uit die wat hoger op zijn wielen staat. De basisversie oogt duidelijk wat braver en meer als een hatchback/fastback, merkten we tijdens een preview waarbij de Peugeot 408 voor het eerst in het land getoond werd. De Peugeot 408 was al eerder te zien in oktober 2022 op de Paris Motor Show.

Als een kat

Tot de standaarduitrusting van de Peugeot 408 behoort verder de nieuwste versie van de i-Cockpit met digitaal head-up instrumentarium en 10-inch touchscreen. Ook standaard: eco ledkoplampen met dagrijverlichting in de vorm van 'slagtanden'. Peugeot noemt het design van de Peugeot 408 dan ook katachtig. Nou hebben wij geen kat in huis rondlopen, maar we weten wel hoe een kat eruitziet, en dat is heel anders dan de Peugeot 408. Hoe dan ook: het design is zonder twijfel expressief en trekt de aandacht. Het is wat smaakgevoelig, maar beter dat dan dertien-in-een-dozijn.

Staat fraai, maar is wat opgesloten

De Peugeot 408 heeft standaard extra getinte zijruiten achter. En ook de achterruit is donkerder. Staat fraai, maar op de achterbank heb je een beetje het gevoel dat je opgesloten zit. Een licht interieur dat ruimtelijk aandoet, is het beslist niet. Opmerking hierbij is dat we in de GT zaten, die voorzien is van donkere hemelbekleding. Toch noemt Peugeot de 408 het ruimste model dat het aanbiedt en het moet gezegd worden: de benen hebben achterin alle ruimte. Je hoofd heeft dat wat minder door de aflopende daklijn. Verder viel het ons op dat de zitting van de achterbank wat aan de korte kant is; de bovenbenen zouden wat meer steun verlangen.

De Peugeot 408 staat begin 2023 in de showroom. De prijs van de tijdelijk leverbare First Edition was al eerder vrijgegeven. Deze extra rijk uitgeruste plug-in hybride met 225 pk moet minimaal 51.260 euro opbrengen.

Peugeot 408 prijs benzine

Allure, vanaf 41.490 euro

Allure Pack, vanaf 43.490 euro

GT, vanaf 46.190 euro

Peugeot 408 prijs plug-in hybride