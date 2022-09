Is de vierdeurs Ferrari Purosangue een volbloed sportwagen, een SUV of vlees noch vis?

Is het vandaag Pasen en Pinksteren tegelijk? Nee het is ongeveer 20 jaar na de introductie van de Porsche Cayenne. En nu pas hebben ook de sportwagenpuristen van Ferrari het commerciële licht gezien dat SUV heet. Al hebben de Italianen liever dat je de Ferrari Purosangue een vierdeurs sportwagen noemt ...



Na een lang voorspel met computeranimaties en spionagefoto's is hij er dan echt: de Ferrari Purosangue. De definitieve auto mag op foto's vrij compact lijken, maar schijn bedriegt. Hij is ruim 4,97 meter lang, bijna 2,03 meter breed en 1,59 meter hoog. Ook de wielbasis is uit de kluiten gewassen: 3,02 meter. Qua maatvoering en aantal deuren schendt de Ferrari Purosangue - de eerste vierdeurs Ferrari ooit - de familietradities serieus, maar motorisch is het erfgoed zorgvuldig bewaard.



Geen turbo of hybride-trucs



Onder de lange kap van de Purosangue huist een heuse V12, met een inhoud van 6,5 liter, een vermogen van 725 pk en een koppel van 716 Nm. Al bij 2100 toeren is 80 procent van de trekkracht beschikbaar. Al die power wordt via een achttraps automaat overgebracht op alle vier wielen. Tenminste, tot en met de vierde versnelling. Vanaf het vijfde verzet gaan de aandrijfkrachten naar de achteras.



Om de terugval in toerental na het opschakelen zoveel mogelijk te beperken, schurken de eerste zeven versnellingen gezellig dicht tegen elkaar aan. De achtste versnelling is daarentegen een echte overdrive - voor rustig toeren bij 250 km/h, zeg maar. De motor ligt vrij ver naar achteren, de versnellingsbak bevindt zich bij de achteras - het transaxle-principe dus, net als bij de Volvo 340 ... Het zorgt voor een bijna ideale gewichtsverdeling: 51 procent op de vooras, 49 procent achter.

Hoe snel is de Ferrari Purosangue?



Veelvuldig gebruik van aluminium en een dak van koostofvezel hebben de Purosangue niet tot een vlieggewicht gemaakt. Leeg weegt-ie 2033 kilo, maar met 100 liter benzine en twee inzittenden zit je al snel op meer dan 2200 kilo. Desondanks snelt de vierzits Ferrari Purosangue binnen 3,3 seconden naar de 100 km/h. Binnen 10,2 tellen is de dubbele snelheid bereikt. Pas bij 310 km/h gooit de manshoge - nou ja, bijna dan - Ferrari de handdoek in de ring. Alles 'puur natuur', zonder de hulp van turbo's, elektromotoren of mild hybride-trucs.



De Ferrari Purosangue mag je geen SUV noemen



Toen Porsche in 2000 de Cayenne presenteerde, werd het merk verketterd door alle 911-adepten en andere sportwagenfans. Zelfs toen de Cayenne de bestseller van het merk werd en de Porsche 911 dankzij de Cayenne in de lucht kon blijven, verstomden de kritische geluiden niet. Maar 20 jaar na dato is Porsche allang niet meer het enige sportmerk met en SUV in het gamma. Tegenwoordig heb je ook de Aston Martin DBX, de Lamborghini Urus en de Maserati Levante. Toch kunnen de Ferrari-mannen bij de presentatie van de Purosangue in Pisa de term SUV niet over de lippen krijgen. Nee de Ferrari Purosangue is een 'authentieke Ferrari-sportwagen', maar dan met vier deuren, 'een nieuwe standaard in de auto-industrie'.



SUV, crossover, whatever?

Het komt wat krampachtig over, maar we willen graag geloven dat de Purosangue, ondanks zijn ongebruikelijke proporties voor een Ferrari, geweldig rijdt. Dat een grote SUV sportwagen-achtige rijeigenschappen kan hebben, bewijst de concurrentie al jaren.



Unieke actieve wielophanging



Bij Ferrari komt dat ook helemaal goed, aldus de ingenieurs, mede dankzij de actieve wielophanging. En dan niet middels luchtbalgen, want dat werkt volgens Ferrari te traag. Ferrari's Active Suspension Technology werkt met elektromotoren. Elke veerpoot heeft er eentje, en die zorgt ervoor dat de auto niet of nauwelijks overhelt en de carrosserie mooi horizontaal blijft. Hierdoor zijn stabilisatorstangen overbodig.

Straat-Ferrari's begonnen als vierzitters



Dat de Purosangue geen twee- maar een vierzitter is, past overigens prima bij de merktraditie. Sterker nog, de eerste Ferrari voor de openbare weg, de Ferrari 166 Inter uit 1948, was ook een vierzitter. Zij het in de gedaante van een tweedeurs coupé. In latere jaren kregen we de Ferrari 400 en de Ferrari 456, en van zeer recente datum is de - weinig succesvolle Ferrari GTC4 Lusso. Ook dat waren allemaal tweedeurs coupés, maar de Ferrari Purosangue heeft dus vier portieren. Alleen zou Ferrari Ferrari niet zijn, als het van de achterdeuren niet iets bijzonders had gemaakt. Die zwaaien namelijk achterwaarts open, 'deurtjes verkeerd om' dus. Welcome doors noemt Ferrari ze.

Wat koest de Ferrari Purosangue?



Het dashboard van de Ferrari Purosangue oogt erg fraai en modern, maar aan een navigatiesysteem of internetverbindingen doet Ferrari niet. 'Omdat iedereen daarvoor toch zijn telefoon gebruikt'. Het 10,2-inch scherm aan passagierszijde is er vooral om de bijrijder zo veel mogelijk bij het rijden te betrekken. Zo wordt onder meer de toerenteller op het scherm afgebeeld. Het gewelfde dashboard oogt fraai, en we zijn benieuwd of Ferrari nu ook de goedkoop aanvullende knoppen en luchtroosters heeft geëlimineerd die we nog wel in de GTC4 Lusso aantroffen.



Hoe dan ook, het zal het succes van de Ferrari Purosangue niet in de weg staan. Ondanks de prijs, die in Italië 390.000 euro bedraagt en in Nederland waarschijnlijk het half miljoen gaat overstijgen. De eerste exemplaren van de Purosangue worden in het voorjaar van 2023 afgeleverd. Zeven jaar onderhoud is bij de prijs inbegrepen. Om de Purosangue een beetje exclusief te houden, heeft Ferrari maar 20 procent van zijn jaarproductie (ca. 2200 auto's) voor zijn SUV - eh, vierdeurs sportwagen - ingeruimd. Oftewel zo'n 440 stuks. Als we naar die exclusiviteit kijken, zijn de Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan en Aston Marton DBX waarschijnlijk belangrijkere concurrenten dan de - relatief gewone - Porsche Cayenne.