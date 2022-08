Dodge Charger Daytona SRT is een muscle car mét muscle, maar zonder motor

Een Amerikaanse muscle car, daar moet minstens een 5,0-liter V8 in die 1 liter benzine op 1 kilometer zuipt. Maar tijden veranderen, ook in het land van de lage benzineprijzen. Dit is de Dodge Charger Daytona SRT Concept, met een volledig elektrische aandrijflijn.

Vreemd genoeg verklapt Dodge niet hoeveel vermogen de elektrische Charger Daytona SRT Concept heeft. Wel weten we dat hij een 800 Volt-systeem aan boord heeft, net als de Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 en Porsche Taycan. Een elektrische auto met zo'n systeem aan boord kan heel snel laden. Dodge heeft al wel gezegd dat de prestaties van de Charger Daytona SRT beter zullen zijn dan die van de huidige Charger Hellcat. Die heeft een 6,2-liter supercharged V8 met 717 pk en sprint in 3,4 seconden naar 100 km/h.

Dodge Charger Daytona SRT zo goed als productieklaar

De bestaande Charger is al sinds 2005 (!) op de markt en is een full-size sedan. Een coupéversie is er ook, maar die heet Challenger. De Charger Daytona SRT moet je zien als de opvolger van die laatste. Zijn design is modern; niet futuristisch, maar met duidelijke retrotrekjes. Opvallend is de zogeheten R-Wing, een vleugel óp de motorkap, die neerwaartse druk genereert, aldus Dodge. Aan het interieur van de Charger Daytona te zien, is hij zo goed als productieklaar, met een digitale cockpit voor de bestuurder en een 12,3-inch infotainmentscherm. We verwachten hem na 2023 - als de huidige Charger verdwijnt - op de markt.