Bestuurder McLaren 720S zet in New York een ontzettend illegaal record neer

Meestal is het niet zo'n goed idee om iets illegaals te doen en dat vervolgens op YouTube te posten. De politie kijkt immers ook mee. Maar dat weerhield de bestuurder van een McLaren 720S niet om een 22 minuten durende video te uploaden, waarin hij de ene na de andere verkeersovertreding maakt. Allemaal om een record uit 2013 te kunnen breken.

Records zijn er om gebroken te worden. Vandaar dat er bijna ieder jaar weer een stel gekken klaarstaat om de Cannonball Run-challenge aan te gaan. De officieuze race door de Verenigde Staten loopt van New York aan de oostkust naar Redondo Beach (nabij Los Angeles) aan de westkust. Het huidige record staat op naam van Arne Torman, Doug Tabbutt en Dunadel Daryoush, die in een zwaar aangepaste Audi S6 slechts 25 uur en 39 minuten nodig hadden voor het 4677 kilometer lange traject. Hun gemiddelde snelheid lag op 180 km/h. Dat terwijl ze bij elkaar opgeteld ook 31 minuten hebben stilgestaan om te tanken.

Maker van de eerste recordvideo gearresteerd door de politie

In 2013 verscheen een nieuwe 'race' op het internet: het rondje Manhattan. Adam Tang - bijgenaamd Afroduck - zette een begintijd van 24 minuten in zijn standaard BMW Z4. Tang werd opgepakt, veroordeeld voor roekeloos rijgedrag en vluchtte uiteindelijk naar Canada. Dat schrok een YouTuber met de naam JTThornton niet af. Tijdens de coronacrisis maakte hij gebruik van de lockdown om het rondje Manhattan nóg scherper te zetten. In juni 2020 zette hij met een McLaren 720S een beste tijd van 21 minuten en 3 seconden neer. Zijn gemiddelde snelheid kwam uit op 111 km/h.

Bestuurder McLaren 720S stopt keurig voor rode stoplichten

Het had sneller gekund, want in de video is te zien dat de bestuurder keurig voor rode lichten stopt en af en toe van het gas gaat omdat er medeweggebruikers voor hem zitten. Ook komt hij een paar politieauto's tegen en moet hij zich even aan de snelheid houden. Zodra de blauwe zwaailampen uit het zicht zijn, kan het gas er weer op. We zijn benieuwd of de NYPD hier nog iets mee gaat doen. Toen Adam Tang in 2013 zijn recordrit op het internet zette, stonden de mannen in blauw binnen no time voor z'n deur.