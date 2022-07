TVR werkt aan een volledig elektrische suv ... Yeah, right!

Wacht, die kop moeten we nuanceren. TVR werkt ongetwijfeld aan een volledig elektrische suv, maar of-ie er ooit komt, is een tweede. We wachten immers ook al sinds 2017 op de nieuwe Griffith, die door financiële problemen bij TVR nog steeds niet dichter bij het productiestadium is.

Aston Martin, Ferrari, Lamborghini: het zijn allemaal exotische, bijna aristocratische namen. TVR daarentegen, is niet hooggeboren. De drie letters in de merknaam staan heel burgerlijk voor de voornaam van de oprichter: Trevor Wilkinson. Hij begon TVR eind jaren veertig en specialiseerde zich al snel in compacte, lichtgewicht sportwagens.

TVR Griffith, Chimaera en Cerbera waren erg succesvol

De meeste mensen zullen TVR kennen van de Peter Wheeler-jaren, toen het merk steeds extremer ogende modellen ging produceren, met als hoogtepunt de bizarre Sagaris. Met de TVR Griffith, Chimaera en Cerbera had de kleine fabrikant veel succes. Voor de aandrijving van die modellen zorgde een V8 van Rover of een door TVR zelf ontwikkelde zes-in-lijn: de Speed Six.

In 2019 stond de nieuwe Griffith zelfs bij Louwman Exclusive

Na de eeuwwisseling ging TVR helaas failliet. Om in 2017 weer op te duiken met een nieuwe Griffith. Twee jaar later stond de auto zelfs bij Louwman Exclusive, die het importeurschap voor Nederland op zich zouden nemen. Maar verder bleef het stil. Door financiële en andere problemen kwam van productie helemaal niets. Dus is het afwachten wat de toekomst gaat brengen.

TVR heeft kapitaalinjectie gekregen van lithiumfabrikant

Want een toekomst lijkt er opeens weer te zijn. TVR krijgt een kapitaalinjectie van Ensorcia Automotive, een firma die zich bezig houdt met het uit de grond halen van lithium. Het element is belangrijk voor de productie van batterijen, waardoor de vraag snel toeneemt. Ensorcia wil TVR kennelijk als uithangbord gebruiken, want de Griffith, die nog steeds leverbaar wordt met een benzine-V8, krijgt straks ook een volledig elektrische variant.

Elektrische sedan en suv van TVR op nieuw skateboardplatform

TVR is ambitieus (misschien wel té), want eigenaar Les Edgar ziet zijn merk nu al voor zich als een wereldwijde speler in het luxesegment. De Griffith met stekker staat nog gewoon op het door Gordon Murray ontworpen platform van de Griffith V8, zegt hij tegen Autocar, maar voor twee nieuwe modellen - een sedan en suv - is TVR op zoek naar een skateboardchassis van een elektrische fabrikant.