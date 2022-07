Fan van Breaking Bad of Better Call Saul? Dan moet je deze Volvo kopen

Sorry, het is geen Pontiac Aztek, maar toch misschien wel 'the next best thing': de Volvo V70 van Gus Fring uit Breaking Bad en Better Call Saul. En je kunt er volgende week op bieden ...

Als je ooit weleens Breaking Bad of Better Call Saul hebt gekeken, komt deze Volvo V70 je mogelijk bekend voor. In de serie was hij eigendom van restauranthouder en drugsbaas Gustavo 'Gus' Fring. Een perfecte auto om niet in op te vallen, moet-ie hebben gedacht.

Volvo V70 na opnames aan acteur Giancarlo Esposito gegeven

Deze V70 komt uit 1998 en wordt geveild door Mecum in Harrisburg, Pennsylvania. Hij is gebruikt in het tweede, derde en vierde seizoen van Breaking Bad en het derde, vierde, vijfde en zesde seizoen van Better Call Saul. Na de opnames hebben de seriemakers de Volvo aan Gus Fring-acteur Giancarlo Esposito gegeven.

Zou in deze V70 de 2.3 T5-motor zitten, zoals het veilinghuis zegt?

Afgaand op de foto's is de V70 niet in topconditie (waarom zit de uitlaat een kwartslag gedraaid?), maar dat zal de echte liefhebber niet deren. Onder de kap ligt de bekende 2,3-liter vijfcilinder van Volvo, aldus Mecum. Maar dat is vreemd, want dat zou betekenen dat het de T5-motor is. Misschien hebben ze een tikfoutje gemaakt en moet het 2.4 of 2.5 zijn.