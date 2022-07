CO2-compensatie betekent in de VS iets heel anders dan hier. 'Ho ho!', lijken ze daar te denken, 'met de 'uitstootloze', volledig elektrische Ford F-150 Lightning hebben we nu wel genoeg emissies bespaart'. Dus propt Ford zonder blozen een 711 pk sterk broeikaseffect in de F-150 Raptor R: de 5,2-liter supercharged Predator-V8. En wij maar denken dat Ford het licht had gezien ...



De huidige Ford F-150 Raptor heeft geen achtcilinder meer, maar een twinturbo V6. Babysteps, zouden ze in Amerika zeggen, met kleine stapjes vooruit. Al heeft Ford een giant leap genomen met zijn volledig elektrische F-150 Lightning, die aan de overkant van de plas verbazingwekkend populair is. Toch kriebelde er iets in Dearborn, Michigan, waar het hoofdkantoor van Ford is gevestigd. Zouden ze, nu er zoveel CO2 wordt bespaard door de F-150 Lightning, niet toch een kolkende V8 in de Raptor kunnen lepelen?

Ford F-150 Raptor R is 250 pk sterker dan 'reguliere' Raptor

Het antwoord is ja, kennelijk, want hier is de Ford F-150 Raptor R! Als de 'gewone' Raptor een rotje is, dan is de R een strijker, met zijn vermogen van 711 pk en 867 Nm koppel. Dat is stukken meer dan de Raptor uit zijn Ecoboost V6 haalt: 462 pk en 691 Nm. Overigens kan het nóg gekker, want de achtcilinder in de Raptor R komt uit de Mustang Shelby GT500, waarin hij 771 pk en 847 Nm levert. De F-150 heeft dus minder vermogen, maar meer koppel. Vooral aan dat laatste heb je iets als je het terrein in gaat.

Allergisch voor circuit, helemaal thuis buiten de gebaande paden

Want de Raptor R is duidelijk bedoeld voor het betere offroadwerk. Hij staat op 37-inch terreinbanden, heeft veerwegen van maximaal 36 centimeter en is uitgerust met een sterkere vooras en aandrijfas. Schakelen hoef je niet zelf te doen, dat doet de bekende tientraps automaat van Ford voor je. Heb je zin om de Raptor R eens een circuit te laten zien, realiseer je dan dat je niet met een messcherpe sportwagen onderweg bent. De gruwelijke grombeer heeft iets te veel met zijn poten in de honing gezeten, want hij weegt maar liefst 2700 kilo.