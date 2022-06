BMW verkleint de nieren van de M4! Op deze hommage aan de 3.0 CSL

En wij maar denken dat BMW vijftig jaar M alleen maar zou vieren met een verschrikkelijke plug-in hybride-suv. Nee, het merk uit München heeft iets veel leukers voor ons in petto: een hommage aan de BMW 3.0 CSL 'Batmobile' op basis van de M4, met - yes! - kleinere nieren.

De BMW 3.0 CSL werd in 1972 geïntroduceerd als homologatiemodel. Dat betekent dat BMW er een bepaald aantal van moest bouwen om hem te mogen inzetten in het Europese toerwagenkampioenschap. Om de CSL zo licht mogelijk te maken, haalde BMW alle geluidsisolatie eruit, gebruikte het dunner staal voor het koetswerk en aluminium voor de motorkap, de portieren en de achterklep. De zijruiten waren niet langer van glas, maar van perspex.

BMW 3.0 CSL 'Batmobile' met aeropakket

Kopers konden de 3.0 CSL vanaf juli 1973 ook bestellen met een aeropakket, met daarin een grote achtervleugel, een spoiler boven de achterruit, een diepere frontspoiler en twee vinnen op de voorspatborden. Zijn heldhaftige uiterlijk leverde de CSL de bijnaam 'Batmobile' op. BMW produceerde ruim 1200 exemplaren, eerst met een 3,0-liter motor, die later werd uitgeboord naar 3,1-liter en een vermogen van 206 pk leverde.

Verbrede BMW M4 met 3.0 CSL-elementen

De gecamoufleerde auto op deze foto's is een hommage aan de 3.0 CSL op basis van de huidige M4. Je ziet de vleugel en de dakspoiler duidelijk zitten. Opvallend aan de voorkant zijn de kleinere nieren en de diepe frontspoiler met ronde luchtinlaten, net zoals de 3.0 CSL die had. Het lijkt er bovendien op dat de achterste wielkasten nog verder uitgeklopt zijn ten opzichte van de M4.

BMW start in november met de productie

Naar verluidt start BMW in november al met de productie van dit model. Er gaan geruchten dat de auto 3.0 CSL gaat heten en dat-ie alleen met een handbak op de markt komt. Duidelijk is in ieder geval dat de verrassende M4-variant in een gelimiteerde oplage wordt verkocht. Mogelijk is zijn cabine deels gestript om gewicht te besparen. BMW liet in 2015 al een voorproefje van deze auto zien, in de vorm van het 3.0 CSL Hommage-studiemodel.