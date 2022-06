Dit kan weleens de allerlaatste superdiesel van Alpina zijn: de D4 S Gran Coupé

Even geen rekening houdend met de kosten, weet je wat we het allerliefst zouden rijden: een topdiesel. Er is niks zo lekker als een koppelrijke beul, die je lekker zuinig en op hoge snelheid door Europa sleept. Maar helaas, in Nederland ben je bijna een rund als je met diesel stunt, want de torenhoge belasting en sterk gestegen dieselprijs gooien roet in het eten. Dus excuses, Alpina. Wij gaan hier waarschijnlijk weinig exemplaren van de nieuwe D4 S Gran Coupé kopen.

Misschien is dit wel de laatste topdiesel van Alpina. Voor nu levert BMW nog dieselvarianten van de meeste modellen, maar daar zal over een paar jaar ongetwijfeld een einde aan komen. Deze Alpina D4 S Gran Coupé is echter nog gebaseerd op de BMW M440d xDrive Coupé. Althans, technisch. Want BMW levert vreemd genoeg van de 4-serie Gran Coupé geen M440d-variant. Wel van de 4-serie Coupé.

Alpina D4 S Gran Coupé met een top van 270 km/h

Achter de inmiddels overbekende hazentanden, ligt een 3,0-liter zescilinder turbodiesel met 355 pk en 730 Nm. Daarmee is de Alpina 15 pk en 30 Nm krachtiger dan de M440d. Door het hogere gewicht van de vierdeurs koets, zit de D4 S Gran Coupé iets later op 100 km/h: na 4,8 seconden in plaats van 4,6 seconden. De BMW stopt echter bij 250 km/h met accelereren. Dan mag de Alpina nog door naar 270 km/h.

Twintigspaaks wielen en de prachtige kleur Alpina Grün II

Door de monstergrille van BMW is de nieuwe Alpina niet zo subtiel gestileerd als je van de Duitse tuner / fabrikant gewend bent. Typische Alpina-kenmerken zijn de twintigspaaks lichtmetalen wielen, de voorspoiler met de merknaam erop en de vier uitlaten aan de achterkant met een bescheiden diffuser ertussen. De auto op deze foto's is uitgevoerd in de prachtige kleur Alpina Grün II. In de cabine vallen de blauwe meters in de digitale cockpit op en de badge met daarop het productienummer.