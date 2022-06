Snik! Dit is de allerlaatste BMW M zonder elektrische ondersteuning

De komst van de nieuwe BMW M2 doet ons lachen, maar ook huilen. Want hoe geweldig de introductie van een nieuwe BMW M ook is, deze is bitterzoet. De M2 zal namelijk de laatste sportauto van BMW zijn zónder hybride-ondersteuning.

Is de BMW M2 al klaar? Nee, hij zit op dit moment in de laatste testfase, die wordt uitgevoerd op de Salzburgring in Oostenrijk. BMW maakt nog geen details bekend over zijn nieuwste sportcoupé, maar we weten dat hij wordt aangedreven door de 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn uit de M3 en M4 (480 pk). Maar aangezien de M2 zijn duurdere broertjes niet mag overklassen, wordt het vermogen ongetwijfeld iets geknepen. BMW zegt dat de nieuwe M2 hetzelfde prestatieniveau heeft als de 'oude' M2 CS. Op basis daarvan gaan we uit van een vermogen van ten minste 450 pk.

Nieuwe BMW M2 pas in april 2023 op de markt

De M2 volgt hetzelfde recept als dat van zijn voorganger. Dat betekent een agressiever gestileerde, bredere carrosserie, die de wat vreemde proporties van de gewone 2-serie Coupé in balans zal brengen. Voor de M2 zijn twee transmissies beschikbaar: een handgeschakelde zesbak en een achttraps automaat met dubbele koppeling. Achterwielaandrijving is standaard. Er komt geen 4WD-optie. BMW brengt de nieuwe M2 pas over een jaar op de markt, in het voorjaar van 2023, maar onthult hem al in oktober dit jaar.