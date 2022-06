De Russische automarkt is van ons heengegaan. Datum van overlijden: 31 mei 2022

Nou, nou, we moeten niet overdrijven. De Russische automarkt heeft ergens in de verte nog een hartslag. Want de neergang van de autoverkopen is niet 100 procent. Maar wel bijna ...

Moeten we de situatie nog samenvatten? Oké, kort dan. Vladimir Poetin heeft het Russische leger naar Oekraïne gestuurd om het land te annexeren. De oorlog duurt nu al meer dan 100 dagen en lijkt nog lang niet voorbij. Het Westen heeft een arsenaal aan economische sancties in stelling gebracht. Afgelopen week werd er bijvoorbeeld een Europees boycot van Russische olie afgekondigd. Vrijwel alle buitenlandse autofabrikanten hebben zich teruggetrokken uit Rusland.

Russische automarkt heeft een snoekduik gemaakt

De Russische autoverkopen hebben eronder te lijden. In mei werden 83,5 procent (!) minder nieuwe auto's en bedrijfswagen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Volgens de Associatie van Europese Bedrijven (AEB) in Rusland zijn er afgelopen maand maar 24.268 voertuigen geregistreerd. Dat zijn er bijna 125.000 minder dan normaal. Lada is het populairste merk in Rusland, al gingen de verkopen daarvan ook keihard onderuit, met 84 procent naar slechts 6012 auto's.



Lada nog steeds populairste automerk in Rusland

Renault was eigenaar van Lada, maar heeft zijn meerderheidsbelang recent voor een symbolisch bedrag verkocht aan de Russische overheid. Het concern deed dat onder grote druk van de Franse politiek en de publieke opinie. Er werd online al opgeroepen tot een boycot van Renault. Voor de autofabrikant is het een aderlating, want Lada was verantwoordelijk voor ongeveer 15 procent van de jaarlijkse nettowinst.