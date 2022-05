Heb je 7 kinderen en woon je op de Hoge Veluwe? Dan is de Land Rover Defender 130 ideaal

De Land Rover Defender 90 is het stoerst. De Land Rover Defender 110 het meest praktisch. En de Land Rover Defender 130 bijna overkill. Want wie heeft er nou genoeg kinderen om de acht zitplaatsen (!) van de nieuwe Britse offroader te vullen?

Eerst even een overzicht van het Land Rover Defender-leveringsprogramma. Je hebt de korte 90 met drie deuren, de lange 110 met vijf deuren en nu ook de nóg langere 130. Hij heeft dezelfde wielbasis als de Defender 110, maar steekt aan de achterkant meer dan 30 centimeter verder uit. Inclusief reservewiel komt de 130 tot een lengte van 5,36 meter.

Land Rover Defender 130 met acht volwaardige zitplaatsen

Er is ruimte voor maar liefst acht inzittenden. Of vijf, als je liever een grotere bagageruimte hebt (1329 - 2516 liter). Het verschil met de zevenzits 110 is dat die een derde zitrij heeft met twee kleine stoeltjes. In de achtpersoons Defender 130 heeft Land Rover helemaal achterin een volwaardige bank gemonteerd, waarop drie personen zelfs kunnen genieten van stoelverwarming. Je houdt dan natuurlijk wel minder kofferbakruimte over: 389 - 1232 - 2291 liter.

Vier mild-hybrid-aandrijflijn: twee benzine, twee diesel

Zoals gebruikelijk bij Land Rover en Range Rover is het aantal beschikbare motoren bijzonder ruim. Je kunt kiezen uit vier mild-hybrid-aandrijflijnen: de P300 (zescilinder, 300 pk, 470 Nm), P400 (zescilinder, 400 pk, 550 Nm), D250 (zescilinder turbodiesel, 250 pk, 600 Nm) en D300 (zescilinder turbodiesel, 300 pk, 650 Nm).