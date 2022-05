Je kunt het aan zijn priemende gele ogen zien: de BMW M4 CSL is bezeten

Kijk je weleens horrorfilms? Dan weet je dat demonen rood of geel oplichtende ogen hebben. Net als deze BMW M4 CSL, die jou de stuipen op het lijf komt jagen met zijn Dracula-achtige voorkomen en helse prestaties.

De afkorting CSL staat voor Coupé, Sport en Leicht (lichtgewicht). BMW gebruikte de toevoeging op de 3.0 CSL 'Batmobile' uit de jaren zeventig én op de M3 CSL uit 2004. Beide koppelen een hoger vermogen aan een lager gewicht en zijn in die zin meer afgesteld op circuitgebruik.

BMW M4 CSL in oplage van slechts duizend stuks

Bij de nieuwe BMW M4 CSL is dat net zo. Hij komt boven de M4 Competition te staan als gelimiteerd topmodel. BMW bouwt niet meer dan duizend exemplaren en plakt er ongetwijfeld een fiks hoger prijskaartje op. De M4 CSL wordt aangedreven door de 3.0 twinturbo zes-in-lijn van de M4 Competition, maar dan met 550 in plaats van 510 pk. Het koppel blijft gelijk: 650 Nm.

Ongeveer 100 kilo lichter dan BMW M4 Competition

Een xDrive-variant van de M4 CSL is niet leverbaar. Je moet het altijd doen met achterwielaandrijving en een automaat met acht verzetten. De L van 'Leicht' moet je relatief zien. Met een voertuigmassa van 1625 kilo is de M4 CSL geen lichtgewicht. Wel is hij 100 kilo minder zwaar dan de M4 Competition.

Dat heeft BMW weten te bewerkstelligen door kwistig gebruik te maken van koolstofvezel, de achterbank uit de M4 te trekken en lichte koolstofvezel kuipstoelen te monteren. Daarbij heeft de M4 CSL minder geluidsisolatie, staat hij op lichtere wielen en ademt hij uit door een titanium uitlaatsysteem. Scheelt ook weer kilo's.

Snelste BMW M ooit op het Nordschleife-circuit

Het resultaat? Een 0-100-sprint in 3,7 seconden (0,2 seconden sneller dan de M4 Competition met achterwielaandrijving) en een niet-begrensde top van maar liefst 307 km/h. Waar de M4 CSL vooral een enorme winst pakt, is op het circuit. Zo is hij de snelste M-sportwagen ooit op de Nordschleife, met een tijd van 7 minuten en 20 seconden.

Standaard koolstofkeramische remschijven

Want BMW heeft uiteraard ook aan het onderstel gesleuteld. De M4 CSL ligt dichter bij het asfalt en heeft onder meer andere veren en dempers. Standaard zijn koolstofkeramische remschijven, die ook als ze extreem heet zijn (bijvoorbeeld op het circuit) consistent blijven vertragen.

Net als de BMW M3 CSL een ducktailspoiler

Tot slot het uiterlijk van de BMW M4 CSL, dat agressiever is dan ooit: met rood omrande nieren, gele Laserlight-koplampen, een agressievere frontsplitter en twee gapende gaten op de motorkap. Als je achter een CSL rijdt, herken je hem meteen. Net als op de oude M3 CSL heeft BMW het kofferdeksel voorzien van een ducktailspoiler.