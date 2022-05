Nieuwe Range Rover Sport als plug-in hybride, maar ook volledig elektrisch

Je moet even goed kijken, vooral schuin van voren, maar de Range Rover Sport is echt nieuw. De ontwerpers hebben gekozen voor een evolutionair design, met onderhuids de grootste vernieuwingen. Land Rover komt bijvoorbeeld voor het eerst ook met een elektrische Range Rover Sport.

Het recept van de Range Rover Sport is hetzelfde gebleven. Hij is het sportiever ogende alternatief voor de 'echte' Range Rover. Dat kun je zien aan zijn lagere neus, met smalle grille en koplampen. De daklijn van de Sport loopt sterker af dan die van de hoge, statige Range Rover. Misschien wel het grootste verschil zie je aan de achterzijde, waar de Sport horizontale en de Range Rover verticale lichtunits heeft.

Range Rover Sport is een stevige jongen

Zoals vanouds is de Sport een stevige jongen, met een lengte van net geen 5 meter. Ten opzichte van het vorige model is hij met zo'n 7 centimeter gegroeid. Het woordje 'sport' in de typeaanduiding moet je dan ook met een korrel zout nemen. Verwacht niet dat je met de nieuwe Range Rover haarspeldbochten kunt aanvallen. De flinke offroader weegt tussen de 2310 en 2735 kilogram, afhankelijk van welke uitvoering je kiest.

Maar liefst zeven motorvarianten

Want er is enorm veel te kiezen. Land Rover heeft maar liefst zeven motorvarianten op de prijslijst gezet, te beginnen met drie diesels: allemaal 3,0-liter zescilinder met mild-hybrid-ondersteuning. Ze zijn respectievelijk 249 pk, 300 pk en 350 pk sterk, met een koppel dat tussen de 600 en 700 Nm ligt. De Range Rover Sport is dan ook een ideale suv voor bijvoorbeeld een afgeladen paardentrailer, want hij mag maximaal 3500 kilo trekken.

Voorlopig topmodel met twinturbo V8

Dan zijn er nog vier benzinemotoren beschikbaar: een mild-hybrid-zescilinder met 400 pk, twee plug-in hybrides met 440 pk en 510 pk, én het voorlopige topmodel met twinturbo V8 en 530 pk. Alle motoriseringen springen - begrijpelijk met zo'n gewicht - niet zuinig om met brandstof. De diesels komen aan een officieel verbruik van 1 op 12,5. De benzinemotoren duiken onder de 1 op 10. Het officiële plug-in hybride-verbruik van 1 op 111 is zó absurd dat het lachwekkend is.

Volledig elektrische Range Rover Sport in 2024

Over de stekkerhybrides gesproken: die hebben beide een batterij van 31,8 kWh. In theorie zou dat genoeg moeten zijn voor een volledig elektrische actieradius van 114 kilometer. Je kunt elektrisch rijden tot een snelheid van 140 km/h. Laden gaat met 50 kW. Op de volledig elektrische Range Rover Sport is het wachten tot 2024. Over de batterijcapaciteit, de range en het laadvermogen is nog niks bekend.

Range Rover Sport prijs - instappen vanaf 104.549 euro

De prijzen van de nieuwe Range Rover Sport zijn deels al bekend. Instappen kan vanaf 104.549 euro voor de 440 pk leverende plug-in hybride. De 510 pk sterke stekkerhybride is er vanaf 143.516 euro. Voor de middelste diesel - die met 300 pk - betaal je minimaal 134.541 euro. Wil je per se het topmodel met de dikke V8, dan moet je portemonnee ten minste 198.466 euro diep zijn. Mogelijk komt daarboven nog een krachtig SVR-model te staan.