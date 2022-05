Waarom deze prachtige Land Rover Defender-reclame in Engeland verboden is

Wat is er mis met deze prachtig geschoten Land Rover Defender-reclame? Wij hebben de 1 minuut lange video op Youtube gekeken, maar kunnen het probleem niet ontdekken. En toch mag de tv-commercial niet meer op de Engelse televisie worden uitgezonden, met dank aan twee klagende kijkers en de Engelse Reclame Code Commisie, de Advertising Standards Authority (ASA).



Wat gebeurt hier? In de video komen drie Land Rover Defenders met een boot aan op Above and Beyond-land; een speeltuin voor offroaders, met rivieren, ravijnen en rotsen. Dus is het de ultieme ironie dat de Land Rover-commercial is verboden door het gebrek aan rotsen. In een bepaald shot ...

De uitsmijter van het filmpje komt als de drie Defenders achteruit inparkeren boven een overhangende rotswand. Je ziet de achteruitrijcamera en je hoort de piepjes van de parkeersensoren, die ervoor zorgen dat de bestuurder niet met Land Rover en al de afgrond in tuimelt.

Land Rover Defender-commercial is misleidend, vinden de klagers

En dat konden twee televisiekijkers niet waarderen. Want de parkeersensoren zouden in werkelijkheid niet afgaan, aldus de klagers, omdat er geen muur, paaltje of rotsen achter de Defenders staan. Met andere woorden: de sensoren zouden je niet behoeden voor een dodelijke impact met de bodem van het ravijn.

Land Rover verdedigde de Defender-commercial door te zeggen dat er wel degelijk rotsen achter de auto's liggen (is niet zo). Maar de reclamewaakhond ASA vindt dat dat niet zichtbaar genoeg is gemaakt en geeft de klagers gelijk. De video is misleidend en mag niet op de Britse tv worden uitgezonden. Wél op Youtube kennelijk ...