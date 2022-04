Voor deze Land Defender V8 ga je meer dan een kwart miljoen euro betalen

Wil je per se een Land Rover Defender vijfdeurs met V8-motor? Dan betaal je in Nederland meer dan 220.000 euro, met dank aan ons 'heerlijke' BPM-stelsel. Voor de Defender V8 op deze spionagefoto's moet je echter nóg dieper in de buidel tasten. Hij is het Britse equivalent van de Mercedes G-klasse 4x4 en staat dus veel hoger op zijn wielen dan normaal. Wat het model gaat kosten? Dat weten we nog niet. Maar sowieso meer dan een kwart miljoen euro.