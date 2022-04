Hoewel, met het woord 'viercilindertje' doen we de motor tekort. Het is een 2,0-liter grote krachtbron met een elektrische turbo, die een vermogen van 381 pk en 480 Nm koppel levert. Dankzij een mild hybrid-systeem is er tijdelijk zelfs 395 pk beschikbaar. De Mercedes-AMG SL 43 is achterwielaangedreven en is in staat om al na 4,9 seconden een snelheid van 100 km/h te bereiken. Zijn top is begrensd op 275 km/h. Schakelen doet een negentraps automaat voor je.

Mercedes-AMG SL 43 onderscheiden van SL 55 en SL6 3

Kun je de SL 43 onderscheiden van zijn dikkere broers, de SL 55 en SL 63? Ja, de nieuwe instapper heeft ronde uitlaatpijpen in plaats van vierkante en staat standaard op 19-inch wielen. Al is het uiteraard ook mogelijk om voor 20- of 21-inch wielen te gaan. We zijn eigenlijk vooral benieuwd naar het geluid van de SL 43. Een viercilinder kun je immers nooit zo lekker laten klinken als een V8.

Prijs SL 43 zal veel lager liggen dan 231.464 euro

De Mercedes-AMG SL 55 en SL 63 - met vierwielaandrijving - hebben namelijk wel gewoon een achtcilinder. Bij beide gaat het om de bekende 4,0-liter twinturbo V8 van AMG, die in de SL55 een vermogen van 476 pk levert en in de SL 63 liefst 585 pk sterk is. De motor maakt de SL behoorlijk duur, met een vanafprijs voor de SL 55 van 231.464 euro. We verwachten dan ook dat de SL 43 een flinke klap minder duur wordt, onder meer door het BPM-voordeel dat hij heeft.