Maserati Grecale Folgore - Dit is de allereerste Maserati die je niet kunt horen

Om bij het begin te beginnen: wat is de Maserati Grecale? Het is een nieuwe sport-suv, die onder de bestaande Maserati Levante wordt gepositioneerd. Hij is 4,85 meter lang, wat betekent dat hij 15 centimeter korter is dan de Levante en 16 centimeter langer dan de Alfa Romeo Stelvio, waarmee hij zijn platform deelt.

Maserati Grecale met mild hybrid-techniek of als V6

Voorlopig zijn er drie versies van de Grecale: de GT (met 300 pk leverende mild hybrid-viercilinder), de Modena (met 330 pk uit dezelfde vierpitter) en de Trofeo. Die laatste heeft in de basis dezelfde motor als de Maserati MC20: een 3,0-liter V6 met twee turbo's. In de Grecale is de krachtbron 530 pk en 620 Nm sterk. Goed voor 0-100 km/h in 3,8 tellen en een top van 285 km/h.

Elektrische aandrijflijn voor Maserati Grecale Folgore

Interessant is de vierde Grecale-variant: de Folgore. Dit komt pas in 2023 op de markt en is volledig elektrisch. Specs weten we nog niet, alleen dat de Grecale Folgore is voorzien van 400 Volt-techniek, zoals de meeste EV's tegenwoordig, en een 105 kWh-batterij. Je kunt hem herkennen aan zijn koperkleurige accenten, zijn dichtere grille en zijn aerodynamische wielen.



Digitaal interieur met drie grote infoschermen

In het interieur van de Maserati Grecale heeft de digitalisering toegeslagen. Voor de neus van de bestuurder prijkt een 12,3-inch display, dan net zo groot is als het infotainmentscherm op de middenconsole. Daaronder zit, onder een schuine hoek, een ander en kleiner display, dat bedoeld is voor de airco en de stoelverwarming. Achterin de Grecale Trofeo past 570 liter aan bagage. In de GT en Modena snoept de batterij daar 35 liter vanaf.