Goed en slecht nieuws over de Jeep Renegade: lagere uitstoot, maar hogere prijs

Het is alweer een poosje gelden dat we de vernieuwde Jeep Renegade en Jeep Compass aankondigden. We wisten al het een en ander te vertellen over de specificaties, maar op de prijzen moesten we nog even wachten. Tot nu toe dan. Helaas lopen die niet in de pas met de gedaalde cijfers voor het benzineverbruik en de CO2-uitstoot.